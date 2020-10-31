Во Франции задержали второго человека по делу о теракте в Ницце

По данным газеты, он был задержан в ходе рейда около 19:00 по местному времени (20:00 Киев) в Ницце и взят под стражу. Речь идет про 35-летнего местного жителя, который подозревается в общении с нападающим на людей за день до теракта.
Обвинения против него пока не выдвигали, следствие устанавливает его возможных связях с убийцей. Ранее 29 октября полиция задержала 47-летнего мужчину по этому же делу. Его также подозревают в контактах с преступником.
Теракт в Ницце состоялся утром 29 октября вблизи собора Нотр Дам. Неизвестный с ножом напал на прихожан, убив двух из них на месте. Третья жертва преступника скончалась от полученных ран на улице.
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Нападающий при задержании ранил полиция, его госпитализировали. Пока на него надевали наручники он повторял слова “Аллах Акбар”. Как позже сообщил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар, преступником оказался 21-летний выходец из Туниса.
У него с собой были найдены документы итальянского Красного Креста. Мужчина прибыл во Францию из Италии в начале октября. До этого через остров Лампедуза он приплыл в Италию из Туниса.
Кроме того, французские полицейские утром в четверг застрелили в городе Авиньон человека, вооруженного ножом, который тоже кричал “Аллах акбар”. В частности, полиция города Лион, расположенного в центральной части Франции, задержала в четверг возле железнодорожного вокзала вооруженного ножом мужчины. Дополнительно, в Париже полиция задержала мужчину, который планировал устроить нападение возле церкви.
Этому предшествовало 16 октября другой вооруженный кухонным ножом исламист с криками “Аллах акбар!” перерезал горло учителю истории и географии Самуэлю Пати в пригороде Парижа. Нападающий убил Пати после того, как он во время урока, посвященном свободе слова, показывал ученикам опубликованы Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда.
Пока неизвестно, эти нападения и попытки нападений связаны между собой. После убийства Пати Эммануэль Макрон неоднократно выступал с речами. По его словам, страна и дальше будет бороться против “враждебности к просвещению” и связанным с ней насилием. Макрон пообещал, что Франция “не откажется от карикатур”.