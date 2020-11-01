Боксер Усик здобув перемогу над британцем Чісорою
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Український боксер Олександр Усик провів другий поєдинок у суперважкій вазі, де суперником на арені "Вемблі" у Лондоні став британець Дерек Чісора, передає кореспондент УНН.
Зі стартових секунд бою британець йшов вперед і пробував завдавати низку ударів із ближньої дистанції, а також в’язав руки Усику.
У другій 3-хвилинці Усик пропустив кілька ударів у підбороддя з правої руки від Чісори. У наступному проміжку бою Чісора почав демонструвати ознаки втоми, завдаючи досить заповільнені та розмашисті удари.
Далі українець призвичаївся до манери опонента і наприкінці сьомого раунду двічі потужно вразив Чісору, і перерва врятувала британця.
До кінця бою Усик демонстрував високу рухливість у ринзі та чимало ударів відправляв до цілі.
За підсумками 12 раундів суддівські записки були на користь Усика — 117:112, 115:113, 115:113.
Зазначимо, що 33-річний Усик провів за свою кар’єру 18 поєдинків, ні разу не програвав, а 13 боїв закінчив перемогою нокаутом. 36-річний Чісора має на своєму рахунку 42 поєдинки, з них 10 завершилися поразкою, а 23 перемогою нокаутом.
Додамо, бій відвідав чемпіон світу з “хевівейту” Ентоні Джошуа, який є володарем поясів IBF, WBA, WBO, IBO.