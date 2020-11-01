Боксер Усик одержал победу над британцем Чисорой
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Украинский боксер Александр Усик провел второй поединок в супертяжелом весе, где соперником на арене "Уэмбли" в Лондоне стал британец Дерек Чисора, передает корреспондент УНН.
Со стартовых секунд боя британец шел вперед и пытался наносить ряд ударов с ближней дистанции, а также вязал руки Усику.
Во второй трехминутке Усик пропустил несколько ударов в подбородок с правой руки от Чисоры. В следующем промежутке боя Чисора начал демонстрировать признаки усталости, нанося достаточно замедленные и размашистые удары.
Далее украинец привык к манере оппонента и в конце седьмого раунда дважды мощно поразил Чисору, но перерыв спас британца.
К концу боя Усик демонстрировал высокую подвижность в ринге и немало ударов отправлял к цели.
По итогам 12 раундов судейские записки были в пользу Усика — 117:112, 115:113, 115:113.
Отметим, что 33-летний Усик провел за свою карьеру 18 поединков, ни разу не проигрывал, а 13 боев закончил победой нокаутом. 36-летний Чисора имеет на своем счету 42 поединка, из них 10 закончились поражением, а 23 победой нокаутом.
Добавим, бой посетил чемпион мира по “хэвивейта” Джошуа, который является обладателем поясов IBF, WBA, WBO, IBO.