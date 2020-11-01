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Усик після перемоги над Чісорою оцінив бій нижче середнього

Усик після перемоги над Чісорою оцінив бій нижче середнього

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Український боксер Олександр Усик оцінив свій виступ в переможному бою з британцем Дереком Чісорою нижче середнього. Про це він заявив одразу після перемоги, трансляцію вів телеканал Sky Sports, передає УНН.

У ніч на неділю Усик одноголосним рішенням суддів переміг Чісору в поєдинку за статус обов’язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO у важкій вазі. Для українця бій з 36-річним Чісорою став другим у важкій ваговій категорії. На зважуванні британець перевершував суперника на 17 кг.

“Це був перший справжній тест у важкій вазі, адже Чісора великий, жорсткий хлопець, — зазначив Усик. — Хоча я припускав, що бій буде важче. Вважаю, що відбоксував на трієчку за десятибальною шкалою. Я не боксував цілий рік і відразу ж приїхав виступати на такому високому рівні. Я відчуваю, що можу стати абсолютним чемпіоном світ у важкій вазі”.

Наступний поєдинок 33-річний Усик може провести з чемпіоном WBO Ентоні Джошуа, який також володіє поясами IBF, WBA і IBO. Українець зазначив, що поки не думає про бій з 31-річним британцем.

Раніше Усик оволодів титулом абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі, але залишив титул після переходу в іншу вагову категорію.

На його рахунку 18 перемог в 18 боях на професійному рингу, 13 з них — нокаутом. В ході любительської кар’єри він у 2011 році став чемпіоном світу у ваговій категорії до 91 кг, а в 2012-му переміг на Олімпіаді в Лондоні. В активі Джошуа 23 перемоги (21 — нокаутом) в 24 поєдинках, він є олімпійським чемпіоном 2012 року в ваговій категорії понад 91 кг.

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