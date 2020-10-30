Боксер Чісора влаштував шоу на процедурі зважування з Усиком
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Відбулася процедура офіційного зважування перед боєм між українським суперважковаговиком Олександром Усиком (17-0, 13 КО) і британцем Дереком Чісорою (32-9, 23 КО), передає УНН з посиланням на "Matchroom Boxing".
За підсумком Чісора очікувано виявився набагато важчим за свого суперника. Ваги під Усиком показали лише 98,4 кг, а під Чісорою – 115,7 кг.
Крім того відзначимо, що зовнішній вигляд Чісори був явною відсилкою до фільму "Джокер". Тим більше, що перед боєм він вже двічі публікував постери, де зображував себе в ролі Бетмена, а Усика - в ролі Джокера.
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Примітно, що на грудях у британця було написано слово "Війна".
Також додамо, бій боксерів пройде 31 жовтня на "Вемблі" у Лондоні.