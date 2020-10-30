Боксер Чисора устроил шоу на процедуре взвешивания с Усиком

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 26697 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 54390 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 73754 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 85309 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 95596 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113305 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114829 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126318 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Боксер Чисора устроил шоу на процедуре взвешивания с Усиком

Боксер Чисора устроил шоу на процедуре взвешивания с Усиком

Киев  •  УНН

 • 25577 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Состоялась процедура официального взвешивания перед боем между украинским супертяжеловесом Александром Усиком (17-0, 13 КО) и британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО), передает УНН со ссылкой на "Matchroom Boxing".

По итогам Чисора неожиданно оказался намного тяжелее своего соперника. Весы под Усиком показали лишь 98,4 кг, а под Чисорой - 115,7 кг.

Кроме того отметим, что внешний вид Чисоры был явной отсылкой к фильму "Джокер". Тем более, что перед боем он уже дважды публиковал постеры, где изображал себя в роли Бэтмена, а Усика - в роли Джокера.

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Примечательно, что на груди у британца было написано слово "Война".

Также добавим, бой боксеров пройдет 31 октября на "Уэмбли" в Лондоне.

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