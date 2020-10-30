Боксер Чисора устроил шоу на процедуре взвешивания с Усиком
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Состоялась процедура официального взвешивания перед боем между украинским супертяжеловесом Александром Усиком (17-0, 13 КО) и британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО), передает УНН со ссылкой на "Matchroom Boxing".
По итогам Чисора неожиданно оказался намного тяжелее своего соперника. Весы под Усиком показали лишь 98,4 кг, а под Чисорой - 115,7 кг.
Кроме того отметим, что внешний вид Чисоры был явной отсылкой к фильму "Джокер". Тем более, что перед боем он уже дважды публиковал постеры, где изображал себя в роли Бэтмена, а Усика - в роли Джокера.
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Примечательно, что на груди у британца было написано слово "Война".
Также добавим, бой боксеров пройдет 31 октября на "Уэмбли" в Лондоне.