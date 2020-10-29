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Боксери Усик та Чісора провели дуель поглядів

Боксери Усик та Чісора провели дуель поглядів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Український боксер Олександр Усик та його візаві із Великої Британії Дерек Чісора провели дуель поглядів перед майбутнім протистоянням, передає УНН з посиланням на Twitter "Matchroom Boxing".

Чісора вийшов на дуель поглядів у чорних окулярах та не знімав їх. Процедура тривала недовго. Під час її британець більшу частину часу дивився на промоутера Едді Хірна, а також багато розмовляв, чим розсмішив Усика та Хірна.

Примітно, що дуель поглядів відбулася на відстані передбаченій через карантинні заходи, пов'язані з пандемією коронавірусу.

Також додамо, бій за участі вищезгаданих боксерів відбудеться 31 жовтня на стадіоні "Вемблі"

Як писав УНН, Чісора обіцяв на все життя залякати Усика в їх бою. 

Українські Національні Новини

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