Боксери Усик та Чісора провели дуель поглядів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Український боксер Олександр Усик та його візаві із Великої Британії Дерек Чісора провели дуель поглядів перед майбутнім протистоянням, передає УНН з посиланням на Twitter "Matchroom Boxing".
Чісора вийшов на дуель поглядів у чорних окулярах та не знімав їх. Процедура тривала недовго. Під час її британець більшу частину часу дивився на промоутера Едді Хірна, а також багато розмовляв, чим розсмішив Усика та Хірна.
Примітно, що дуель поглядів відбулася на відстані передбаченій через карантинні заходи, пов'язані з пандемією коронавірусу.
Також додамо, бій за участі вищезгаданих боксерів відбудеться 31 жовтня на стадіоні "Вемблі"
Як писав УНН, Чісора обіцяв на все життя залякати Усика в їх бою.