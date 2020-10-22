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Боксер Чісора пообіцяв завдати Усику переляк на все життя

Боксер Чісора пообіцяв завдати Усику переляк на все життя

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Британський боксер Дерек Чісора пообіцяв війну Олександру Усику в їх очному бою, передає УНН з посиланням на Youtube-канал “Matchroom Boxing”.

“Олександр Усик отримає переляк на все своє життя. Війна. Усик — відмінний боксер, його люблять британські вболівальники. Його люблять ті, хто любить бокс. Та й ті, хто в ньому не дуже розбирається, все одно дивляться бої Усика. Немає нічого краще нашого бою, в ньому немає ненависті, а тільки любов до спорту. Усик хоче бути одним з кращих боксерів в майбутньому, а для цього він повинен знати, як боксують в цьому дивізіоні”, — розповів Чісора.

Також британець вважає, що бій буде важким випробуванням для обох боксерів.

“Цей бій буде складним і для нього, і для мене, ця сутичка не буде простою. Ми звикли проводити поєдинки перед тисячами фанатів. Тепер же за нами із залу будуть дивитися тільки команди, судді та промоутери. Це буде непросто, немає сенсу це приховувати. Але ми будемо в однакових умовах”, — підсумував Чісора.

Додамо, їх бій пройде 31 жовтня у Лондоні.

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