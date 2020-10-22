Боксер Чисора пообещал Усику испуг на всю жизнь

“Александр Усик получит испуг на всю свою жизнь. Война. Усик — отличный боксер, его любят британские болельщики. Его любят те, кто любит бокс. И те, кто в нем не очень разбирается, все равно смотрят бои Усика. Нет ничего лучше нашего боя, в нем нет ненависти, а только любовь к спорту. Усик хочет быть одним из лучших боксеров в будущем, а для этого он должен знать, как боксируют в этом дивизионе”, — рассказал Чисора.

Также британец считает, что бой будет тяжелым испытанием для обоих боксеров.

“Этот бой будет сложным и для него, и для меня эта схватка не будет простой. Мы привыкли проводить поединки перед тысячами фанатов. Теперь же за нами из зала будут смотреть только команды, судьи и промоутеры. Это будет непросто, нет смысла это скрывать. Но мы будем в одинаковых условиях”, — подытожил Чисора.

Добавим, их бой пройдет 31 октября в Лондоне.