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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 43230 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Боксер Чисора пообещал Усику испуг на всю жизнь

Боксер Чисора пообещал Усику испуг на всю жизнь

Киев  •  УНН

 • 14996 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Британский боксер Дерек Чисора пообещал войну Александру Усику в их очном бою, передает УНН со ссылкой на Youtube-канал "Matchroom Boxing".

“Александр Усик получит испуг на всю свою жизнь. Война. Усик — отличный боксер, его любят британские болельщики. Его любят те, кто любит бокс. И те, кто в нем не очень разбирается, все равно смотрят бои Усика. Нет ничего лучше нашего боя, в нем нет ненависти, а только любовь к спорту. Усик хочет быть одним из лучших боксеров в будущем, а для этого он должен знать, как боксируют в этом дивизионе”, — рассказал Чисора.

Также британец считает, что бой будет тяжелым испытанием для обоих боксеров.

“Этот бой будет сложным и для него, и для меня эта схватка не будет простой. Мы привыкли проводить поединки перед тысячами фанатов. Теперь же за нами из зала будут смотреть только команды, судьи и промоутеры. Это будет непросто, нет смысла это скрывать. Но мы будем в одинаковых условиях”, — подытожил Чисора.

Добавим, их бой пройдет 31 октября в Лондоне.

Украинские Национальные Новости

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