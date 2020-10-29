Боксеры Усик и Чисора провели дуэль взглядов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Украинский боксер Александр Усик и его визави из Великобритании Дерек Чисора провели дуэль взглядов перед будущим противостоянием, передает УНН со ссылкой на Twitter "Matchroom Boxing".
Чисора вышел на дуэль взглядов в черных очках и не снимал их. Процедура длилась недолго. Во время ее британец большую часть времени смотрел на промоутера Эдди Хирна, а также много говорил, чем рассмешил Усика и Хирна.
Примечательно, что дуэль взглядов произошла на расстоянии предусмотренной через карантинные мероприятия, связанные с пандемией коронавируса.
Также добавим, бой с участием вышеупомянутых боксеров состоится 31 октября на стадионе “Уэмбли”
Как писал УНН, Чисора обещал на всю жизнь запугать Усика в их боя.