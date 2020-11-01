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Пандемія: кількість інфікованих COVID-19 у світі вже майже 46 млн

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Станом на ранок неділі у світі на інфекцію, викликану новим коронавірусом SARS-CoV-2, захворіло вже майже 46 млн осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 45 972 994 людей, з них одужало 29 882 310. Кількість померлих зросла до 1 194 482.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (9 122 114), Індія (8 137 119), Бразилія (5 535 605), Росія (1 606 267), а також Франція (1 412 709), Іспанія (1 185 678), Аргентина (1 166 924) та Колумбія (1 053 122). Ще однією країною, яка подолала рубіж в 1 мільйон інфікованих стала Велика Британія (1 014 793).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (230 502), Бразилії (159 884), Індії (121 641) та Мексиці (91 753).

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 387 481 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 7 196 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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