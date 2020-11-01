Пандемия: количество инфицированных COVID-19 в мире уже почти 46 млн
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. По состоянию на утро воскресенья в мире на инфекцию, вызванную новым коронавирусом SARS-CoV-2, заболело уже почти 46 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 45 972 994 человек, из них выздоровели 29 882 310. Количество умерших возросло до 1 194 482.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (9 122 114), Индия (8 137 119), Бразилия (5 535 605), Россия (1 606 267), а также Франция (1 412 709), Испания (1 185 678), Аргентина (1 166 924) и Колумбия (1 053 122). Еще одной страной, которая преодолела рубеж в 1 миллион инфицированных стала Великобритания (1 014 793).
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (230 502), Бразилии (159 884), Индии (121 641) и Мексике (91 753).
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 387 481 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 7196 - летальные. В частности, с понедельника в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.