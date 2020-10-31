Стрілянина у православній церкві в Ліоні: священик отримав поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сьогодні у грецькій православній церкві в Ліоні невідомий влаштував стрілянину. У результаті стрілянини поранення отримав священник, передає УНН із посиланням на AFP.
Як повідомляє ЗМІ з посиланням на джерело в поліції, стрілянина сталася приблизно о 16 годині, коли священик закривав двері церкви. Вогонь був відкритий з рушниці з обрізаним стволом. Священик отримав кульове поранення і знаходиться у важкому стані.
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Зловмисник втік з місця злочину, його розшукують.
МВС Франції закликало не наближатися до місця події в сьомому окрузі Ліона. Там працюють співробітники безпеки і рятувальники.
Нагадаємо, серія атак на французьких громадян сталася в Ніцці, Ліоні, Авіньйоні та Парижі 29 і 30 жовтня.