У Відні майже 50 ісламістів напали на католицьку церкву
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Близько 50 молодих людей турецького походження увірвалися в католицьку церкву Святого Антонія Падуанського у Відні. Про це повідомляє газета Kurier, передає УНН.
Зловмисники проникли в купіль і сповідальню і влаштували там дебош: вони били лавки і громили інше церковне начиння. Священнослужителі викликали поліцію, проте хулігани встигли сховатися до її прибуття. Проте, дії порушників потрапили на відео.
Правоохоронні органи вважають організаторами нападу групу фанатиків з-поміж турецьких ісламістів — протягом останніх місяців вони вже привертали увагу поліції в окрузі Фаворитен, де розташована церква Святого Антонія Падуанського. Слідчі вже встановили особи десятьох погромників, раніше вони вже були помічені в порушенні громадського порядку.
У п’ятницю канцлер Австрії Себастьян Курц заявив в Twitter, що країна продовжить боротися проти радикального ісламу. “Усі християни повинні мати можливість вільно і безпечно сповідувати свою віру в Австрії! Ми будемо рішуче продовжувати боротьбу проти політичного ісламу і не проявимо тут помилкової терпимості”, — написав він.
Атака на католицьку церкву в Відні відбулася на тлі нападів ісламістів у Франції і заяв турецького президента Реджепа Тайіпа Ердогана про ісламофобії в Європі.
Серія атак на французьких громадян сталася в Ніцці, Ліоні, Авіньйоні та Парижі 29 і 30 жовтня. У Ніцці 21-річний тунісець вбив трьох людей поблизу собора Нотр Дам. В інших містах жертв і постраждалих вдалося уникнути. Приводом для атак стали заяви президента Франції Еммануеля Макрона про боротьбу з радикальним ісламом в країні після вбивства вчителя Самюеля Паті.
У жовтні Ердоган заявив, що Європа наближає свій кінець через ісламофобію. Він звинуватив європейські країни в “фашистській ментальності” і лицемірстві, згадавши карикатури на пророка Мухаммеда у французькому журналі Charlie Hebdo.
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Потім президент закликав турків відмовитися від французьких товарів і порадив Макрону перевірити психіку.
Після цього Charlie Hebdo випустив карикатуру на Ердогана. Малюнок з підписом “Ердоган у приватному житті дуже грайливий” зображує турецького лідера, що сидить в кріслі напівроздягненим з відкритою банкою пива і задирає одяг офіціантки в хіджабі.