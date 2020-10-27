Charlie Hebdo опублікував карикатуру на президента Туреччини

На карикатурі напівроздягнений турецький лідер сидить у кріслі, в одній руці він тримає відкриту банку з напоєм, інший задирає одяг офіціантки в хіджабі.

“Ердоган у приватному житті дуже грайливий”, — підписана карикатура.

Карикатура з’явилася на тлі скандалу, що розгорівся за останні дні конфлікту Туреччини та Франції. Поштовхом для нього стала промова президента Франції Еммануеля Макрона, яку він виголосив у зв’язку з убивством під Парижем вчителя Самюеля Паті. Йому відрізав голову іноземець, застрелений пізніше поліцією. За повідомленнями ЗМІ, незадовго до вбивства Паті читав школярам лекції про свободу слова та показував карикатури Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.

Макрон назвав інцидент “ісламістським терактом” і заявив про необхідність боротися з політичним ісламізмом у французьких школах, держустановах, культурних товариствах, релігійних громадах і мечетях. Політик запропонував створити разом з Радою мусульман Франції організацію, яка дозволить побудувати “освічений іслам” в країні без іноземного впливу.

У відповідь Ердоган запропонував Макрона “перевірити свою психіку”. Конфлікт продовжив розростатися, Франція відкликала свого посла з Анкари, а Ердоган закликав турків відмовитися від французьких товарів.

Erdogan : dans le privé, il est très drôle !



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