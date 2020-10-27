Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на президента Турции

На карикатуре полураздетый турецкий лидер сидит в кресле, в одной руке он держит открытую банку с напитком, другой задирает одежду официантки в хиджабе.

“Эрдоган в личной жизни очень игривый”, — подписана карикатура.

Карикатура появилась на фоне скандала, разгоревшегося в последние дни конфликта Турции и Франции. Толчком для него стала речь президента Франции Эммануэля Макрона, произнесенной в связи с убийством под Парижем учителя Самюэля Пати. Ему отрезал голову иностранец, застреленный позже полицией. По сообщениям СМИ, незадолго до убийства Пати читал школьникам лекции о свободе слова и показывал карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.

Макрон назвал инцидент “исламистским терактом” и заявил о необходимости бороться с политическим исламизмом во французских школах, госучреждениях, культурных обществах, религиозных общинах и мечетях. Политик предложил создать совместно с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить “просвещенный ислам” в стране без иностранного влияния.

В ответ Эрдоган предложил Макрону “проверить свою психику”. Конфликт продолжил разрастаться, Франция отозвала своего посла из Анкары, а Эрдоган призвал турок отказаться от французских товаров.

Erdogan: dans le privé, il est très drôle!



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