Стрельба в православной церкви в Лионе: священник получил ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Сегодня в греческой православной церкви в Лионе неизвестный устроил стрельбу. В результате стрельбы ранения получил священник, передает УНН со ссылкой на AFP.
Как сообщает СМИ со ссылкой на источник в полиции, стрельба произошла примерно в 16 часов, когда священник закрывал двери церкви. Огонь был открыт из ружья с обрезанным стволом. Священник получил пулевое ранение и находится в тяжелом состоянии.
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Злоумышленник скрылся с места преступления, его разыскивают.
МВД Франции призвало не приближаться к месту происшествия в седьмом округе Лиона. Там работают сотрудники безопасности и спасатели.
Напомним, серия атак на французских граждан произошла в Ницце, Лионе, Авиньоне и Париже 29 и 30 октября.