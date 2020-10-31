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Стрельба в православной церкви в Лионе: священник получил ранения

Стрельба в православной церкви в Лионе: священник получил ранения

Киев  •  УНН

 • 16906 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Сегодня в греческой православной церкви в Лионе неизвестный устроил стрельбу. В результате стрельбы ранения получил священник, передает УНН со ссылкой на AFP.

Как сообщает СМИ со ссылкой на источник в полиции, стрельба произошла примерно в 16 часов, когда священник закрывал двери церкви. Огонь был открыт из ружья с обрезанным стволом. Священник получил пулевое ранение и находится в тяжелом состоянии.

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Злоумышленник скрылся с места преступления, его разыскивают.

МВД Франции призвало не приближаться к месту происшествия в седьмом округе Лиона. Там работают сотрудники безопасности и спасатели.

Напомним, серия атак на французских граждан произошла в Ницце, Лионе, Авиньоне и Париже 29 и 30 октября.

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