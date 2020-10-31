Напад на священника в Ліоні: правоохоронці затримали підозрюваного

Зокрема, за словами прокурора, затримана особа відповідає опису свідків. Під час затримання підозрюваний не мав при собі зброї.

Православний священнослужитель є громадянином Греції. Наразі він госпіталізований з пораненнями, що становлять загрозу його життю. Агентство Associated Press пише, що нападник двічі вистрелив священнослужителю в живіт з мисливської рушниці.

Як зазначає “Радіо Свобода”, причина нападу наразі не встановлена. Видання повідомляє, що нападник поранив священника грецької православної церкви, коли той закривав церкву на вулиці Пер-Шевріє в Сьомому районі Ліона. Церква Благовіщення Діви Марії перебуває в юрисдикції Константинопольського Вселенського патріархату і діє переважно для вірян-греків за національністю.

Атака на православного священника в Ліоні відбулася на тлі нападів ісламістів в інших французських містах та заяв турецького президента Реджепа Тайіпа Ердогана про ісламофобії в Європі.

Так, серія атак на французьких громадян сталася в Ніцці, Ліоні, Авіньйоні та Парижі 29 і 30 жовтня. У Ніцці 21-річний тунісець вбив трьох людей поблизу собора Нотр Дам. В інших містах жертв і постраждалих вдалося уникнути. Приводом для атак стали заяви президента Франції Еммануеля Макрона про боротьбу з радикальним ісламом в країні після вбивства вчителя Самюеля Паті.

Пізніше у Франції оголосили максимальний рівень терористичної загрози.

У жовтні Ердоган заявив, що Європа наближає свій кінець через ісламофобію. Він звинуватив європейські країни в “фашистській ментальності” і лицемірстві, згадавши карикатури на пророка Мухаммеда у французькому журналі Charlie Hebdo.

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Потім президент закликав турків відмовитися від французьких товарів і порадив Макрону перевірити психіку.

Після цього Charlie Hebdo випустив карикатуру на Ердогана. Малюнок з підписом “Ердоган у приватному житті дуже грайливий” зображує турецького лідера, що сидить в кріслі напівроздягненим з відкритою банкою пива і задирає одяг офіціантки в хіджабі.