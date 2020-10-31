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Напад на священника в Ліоні: правоохоронці затримали підозрюваного

Напад на священника в Ліоні: правоохоронці затримали підозрюваного

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Правоохоронці Франції затримали підозрюваного нападника, що сьогодні стріляв у православного священника в Ліоні. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеве видання Lyon Mag та Associated Press.

Зокрема, за словами прокурора, затримана особа відповідає опису свідків. Під час затримання підозрюваний не мав при собі зброї.

Православний священнослужитель є громадянином Греції. Наразі він госпіталізований з пораненнями, що становлять загрозу його життю. Агентство Associated Press пише, що нападник двічі вистрелив священнослужителю в живіт з мисливської рушниці.

Як зазначає “Радіо Свобода”, причина нападу наразі не встановлена. Видання повідомляє, що нападник поранив священника грецької православної церкви, коли той закривав церкву на вулиці Пер-Шевріє в Сьомому районі Ліона. Церква Благовіщення Діви Марії перебуває в юрисдикції Константинопольського Вселенського патріархату і діє переважно для вірян-греків за національністю.

Атака на православного священника в Ліоні відбулася на тлі нападів ісламістів в інших французських містах та заяв турецького президента Реджепа Тайіпа Ердогана про ісламофобії в Європі.

Так, серія атак на французьких громадян сталася в Ніцці, Ліоні, Авіньйоні та Парижі 29 і 30 жовтня. У Ніцці 21-річний тунісець вбив трьох людей поблизу собора Нотр Дам. В інших містах жертв і постраждалих вдалося уникнути. Приводом для атак стали заяви президента Франції Еммануеля Макрона про боротьбу з радикальним ісламом в країні після вбивства вчителя Самюеля Паті.

Пізніше у Франції оголосили максимальний рівень терористичної загрози.

У жовтні Ердоган заявив, що Європа наближає свій кінець через ісламофобію. Він звинуватив європейські країни в “фашистській ментальності” і лицемірстві, згадавши карикатури на пророка Мухаммеда у французькому журналі Charlie Hebdo.

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Потім президент закликав турків відмовитися від французьких товарів і порадив Макрону перевірити психіку.

Після цього Charlie Hebdo випустив карикатуру на Ердогана. Малюнок з підписом “Ердоган у приватному житті дуже грайливий” зображує турецького лідера, що сидить в кріслі напівроздягненим з відкритою банкою пива і задирає одяг офіціантки в хіджабі.

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