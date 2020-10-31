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Нападение на священника в Лионе: правоохранители задержали подозреваемого

Нападение на священника в Лионе: правоохранители задержали подозреваемого

Киев  •  УНН

 • 20407 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Правоохранители Франции задержали подозреваемого нападающего, который сегодня стрелял в православного священника в Лионе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание Lyon Mag и Associated Press.

В частности, по словам прокурора, задержанный соответствует описанию свидетелей. Во время задержания подозреваемый не имел при себе оружия.

Православный священнослужитель является гражданином Греции. Сейчас он госпитализирован с ранениями, которые представляют угрозу его жизни. Агентство Associated Press пишет, что нападающий дважды выстрелил священнослужителю в живот из охотничьего ружья.

Как отмечает “Радио Свобода”, причина нападения пока не установлена. Издание сообщает, что нападающий ранил священника греческой православной церкви, когда тот закрывал церковь на улице Пер-Шеврие в Седьмом районе Лиона. Церковь Благовещения Девы Марии находится в юрисдикции Константинопольского Вселенского патриархата и действует преимущественно для верующих-греков по национальности.

Атака на православного священника в Лионе состоялась на фоне нападений исламистов в других французских городах и заявлений турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о исламофобии в Европе.

Так, серия атак на французских граждан произошла в Ницце, Лионе, Авиньоне и Париже 29 и 30 октября. В Ницце 21-летний тунисец убил трех человек вблизи собора Нотр Дам. В других городах жертв и пострадавших удалось избежать. Поводом для атак стали заявления президента Франции Эммануэля Макрона о борьбе с радикальным исламом в стране после убийства учителя Самюэля Пати.

Позже во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

В октябре Эрдоган заявил, что Европа приближает свой конец из-за исламофобии. Он обвинил европейские страны в “фашистской ментальности” и лицемерии, вспомнив карикатуры на пророка Мухаммеда во французском журнале Charlie Hebdo.

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Затем президент Турции призвал турок отказаться от французских товаров и посоветовал Макрону проверить психику.

После этого Charlie Hebdo выпустил карикатуру на Эрдогана. Рисунок с подписью “Эрдоган в личной жизни очень игривый” изображает турецкого лидера, сидящего в кресле полураздетым с открытой банкой пива и задирающим одежду официантки в хиджабе.

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