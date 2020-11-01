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Перемога Усика та лист Ради Європи щодо конституційної кризи в Україні - головні події ночі

Перемога Усика та лист Ради Європи щодо конституційної кризи в Україні - головні події ночі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Українець Олександр Усик переміг у своєму другому поєдинку у суперважкій вазі, здолавши в рингу британця Дерека Чісору. Два органа Ради Європи спрямували лист до голови Верховної Ради через конституційну кризу в Україні. У Великій Британії зафіксовано понад мільйон інфікованих осіб, на тлі цього уряд країни вводить посилення карантину в регіонах. Про ці та інші новини вечора та ночі у огляді УНН.

Чергова боксерська перемога Олександра Усика 

Український боксер Олександр Усик провів другий поєдинок у суперважкій вазі, де суперником на арені "Вемблі" у Лондоні став британець Дерек Чісора. За підсумками 12 раундів суддівські записки одноголосно були на користь Усика — 117:112, 115:113, 115:113.

Після перемоги Усик оцінив свій виступ в бою з британцем нижче середнього.

Наступний поєдинок 33-річний Усик може провести з чемпіоном WBO Ентоні Джошуа, який також володіє поясами IBF, WBA і IBO. Українець зазначив, що поки не думає про бій з 31-річним британцем.

На рахунку українця 18 перемог в 18 боях на професійному рингу, 13 з них — нокаутом. 

Лист Ради Європи через рішення РНБО щодо розпуску Конституційного суду України

31 жовтня Венеціанська комісія та GRECO (органи, що входять до складу Ради Європи) написали лист до Голови Верховної Ради стосовно конституційної кризи в Україні. Вони заявили про недопустимість порушення Конституції при вирішенні кризи, спровокованої КСУ. Зокрема, у РЄ назвали “грубим порушенням” законопроект президента Володимира Зеленського щодо КСУ. На це представник президента у КСУ Федір Веніславський відповів, що “оцінює адекватно” таку заяву Венеціанської комісії.

Пізніше у Національному агентстві з питань запобігання корупції також відреагували на лист президентів GRECO та Венеційської комісії. У пресцентрі НАЗК зазначили, що вирішуючи питання швидкого відновлення антикорупційної системи, варто врахувати, що воно не можливе за умови незмінності рішення КСУ.

Втім, в Європарламенті підтримали законопроект Зеленського.

Своєю чергою, очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що міністерство взаємодіятиме з міжнародними партнерами для подолання негативних наслідків рішення КСУ.

Землетрус в Туреччині

Кількість загиблих під час землетрусу, що стався 30 жовтня на заході Туреччині, зросла до 42, ще 896 отримали поранення. Турецькі рятувальники вже розібрали завали восьми з 17 зруйнованих будинків в Ізмірі. Ще у дев’яти будинках роботи тривають. Під завалами можуть бути загиблі і поранені.

Землетрус магнітудою 6,6 був зафіксований у п'ятницю на глибині 16,5 км. В результаті руйнувань зазнали не тільки на території Туреччини, але й в Греції.

Серія релігійних нападів у Франції

Вчора у грецькій православній церкві в Ліоні невідомий влаштував стрілянину. У результаті стрілянини поранення отримав священник. Пізніше правоохоронці Франції затримали підозрюваного нападника.

Цей напад стався на тлі нападів ісламістів в інших французських містах та заяв турецького президента Реджепа Тайіпа Ердогана про ісламофобії в Європі.

Так, серія атак сталась в НіцціЛіоніАвіньйоні та Парижі 29 і 30 жовтня. У Ніцці 21-річний тунісець вбив трьох людей поблизу собора Нотр Дам. В інших містах жертв і постраждалих вдалося уникнути. 

Приводом для атак могли стати заяви президента Франції Еммануеля Макрона про боротьбу з радикальним політичним ісламізмом в країні після вбивства вчителя Самюеля Паті. Пізніше Макрон заявив, що розуміє почуття мусульман через карикатури на пророка Мухаммеда.

Коронавірус у світі

Станом на ранок неділі у світі на інфекцію, викликану новим коронавірусом SARS-CoV-2, захворіло вже майже 46 млн осіб.

Зокрема, Велика Британія приєдналась до країн, в яких кількість інфікованих перевищила один мільйон осіб. На тлі цього, ввечері суботи прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив чотиритижневий локдаун в Англії, другий з початку епідемії. Він вступить в силу в четвер.

У свою чергу, в Австрії також посилюють карантин через COVID-19. В країні закривають бари і вводять комендантську годину.

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