“Оцінюю адекватно”: Веніславський про рішення Венеціанської комісії

Відповідаючи на питання, як він оцінює рішення Венеціанської комісії, Веніславський зазначив: “Оцінюю абсолютно адекватно”.

“Треба розуміти, що в даній ситуації суто правового виходу складно знайти і має бути політично-правове рішення, і саме це політично-правове рішення за рекомендацією Ради національної безпеки і оборони запропонував Президент як законопроект, який внесений до Верховної Ради. Верховна Рада, як представницький орган українського народу, повинна прийняти відповідне рішення ось і все. Конституційний Суд своїм рішенням, яке було прийнято в умовах конфлікту інтересів, фактично перекреслив легітимність свою власну, і даний склад Конституційного суду навряд чи може адекватно реагувати на оцінку тих законів, які йому ініційовані на предмет конституційності”, — зазначив він.

На питання, чому не можна було б написати законопроекти прийнявши до відома рішення Конституційного суду, виправити ті положення, які можливо суперечили Конституції, швидко внести їх до парламенту, а потім користуючись монобільшістю, так само швидко їх проголосувати і таким чином виправити ситуацію, Веніславський відповів: “це неможливо зробити, тому що рішення Конституційного суду — воно не мотивоване”.

“Тому будь-яке рішення парламенту по відновленню антикорупційного законодавства воно спричинить ті ж самі наслідки. Конституційний суд за зверненням будь-якого суб’єкта виходячи зі своєї правової позиції визнає їх неконституційними”, — підсумував він.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 КК, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації.

Пізніше, під час термінового засідання РНБО Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що події, пов’язані із рішенням КСУ, дає підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності.

Своєю чергою, Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити весь склад Конституційного суду.

Зокрема, представник президента в КСУ Федір Веніславський заявив, що президентський законопроект “Про відновлення довіри до конституційного судочинства” повністю відповідає цінностям, закріпленими в Конституції.

У свою чергу, органи Ради Європи — Венеційська комісія та Група держав проти корупції (GRECO) — назвали “грубим порушенням” законопроект президента Зеленського. Втім, в Європарламенті підтримали законопроект Зеленського.