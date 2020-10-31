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"Оцениваю адекватно": Вениславский о решении Венецианской комиссии

"Оцениваю адекватно": Вениславский о решении Венецианской комиссии

Киев  •  УНН

 • 15318 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский заявил, что адекватно оценивает решение Венецианской комиссии, которая высказалась о недопустимости нарушения Конституции при разрешении кризиса, спровоцированного КСУ. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

Отвечая на вопрос, как он оценивает решение Венецианской комиссии, Вениславский отметил: “Оцениваю абсолютно адекватно”.

“Надо понимать, что в данной ситуации чисто правовой выход сложно найти и должно быть политически правовое решение, и именно это политически правовое решение по рекомендации Совета национальной безопасности и обороны предложил Президент как законопроект, который внесен в Верховную Раду. Верховная Рада, как представительный орган украинского народа, должна принять соответствующее решение вот и все. Конституционный Суд своим решением, которое было принято в условиях конфликта интересов, фактически перечеркнул легитимность свою собственную, и данный состав Конституционного суда вряд ли может адекватно реагировать на оценку тех законов, которые ему инициированы на предмет конституционности”, — отметил он.

На вопрос, почему нельзя было бы написать законопроекты приняв к сведению решение Конституционного суда, исправить те положения, которые возможно противоречили Конституции, быстро внести их в парламент, а затем пользуясь монобольшинством, так же быстро их проголосовать и таким образом исправить ситуацию, Вениславский ответил: “это невозможно сделать, потому что решение Конституционного суда — оно не мотивировано”.

“Поэтому любое решение парламента по восстановлению антикоррупционного законодательства оно повлечет те же последствия. Конституционный суд по обращению любого субъекта исходя из своей правовой позиции признает их неконституционными”, — подытожил он.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины признал, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации.

Позже, во время срочного заседания СНБО Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что события, связанные с решением КСУ, дает основания полагать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности.

В свою очередь, Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить весь состав Конституционного суда.

В частности, Вениславский заявлял, что президентский законопроект “О восстановлении доверия к конституционного судопроизводства” полностью соответствует ценностям, закрепленным в Конституции.

В свою очередь, органы Совета Европы — Венецианская комиссия и Группа государств против коррупции (GRECO) — назвали “грубым нарушением” законопроект президента Зеленского. Впрочем, в Европарламенте поддержали законопроект Зеленского.

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