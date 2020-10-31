"Оцениваю адекватно": Вениславский о решении Венецианской комиссии

Отвечая на вопрос, как он оценивает решение Венецианской комиссии, Вениславский отметил: “Оцениваю абсолютно адекватно”.

“Надо понимать, что в данной ситуации чисто правовой выход сложно найти и должно быть политически правовое решение, и именно это политически правовое решение по рекомендации Совета национальной безопасности и обороны предложил Президент как законопроект, который внесен в Верховную Раду. Верховная Рада, как представительный орган украинского народа, должна принять соответствующее решение вот и все. Конституционный Суд своим решением, которое было принято в условиях конфликта интересов, фактически перечеркнул легитимность свою собственную, и данный состав Конституционного суда вряд ли может адекватно реагировать на оценку тех законов, которые ему инициированы на предмет конституционности”, — отметил он.

На вопрос, почему нельзя было бы написать законопроекты приняв к сведению решение Конституционного суда, исправить те положения, которые возможно противоречили Конституции, быстро внести их в парламент, а затем пользуясь монобольшинством, так же быстро их проголосовать и таким образом исправить ситуацию, Вениславский ответил: “это невозможно сделать, потому что решение Конституционного суда — оно не мотивировано”.

“Поэтому любое решение парламента по восстановлению антикоррупционного законодательства оно повлечет те же последствия. Конституционный суд по обращению любого субъекта исходя из своей правовой позиции признает их неконституционными”, — подытожил он.