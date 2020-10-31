"Оцениваю адекватно": Вениславский о решении Венецианской комиссии

Отвечая на вопрос, как он оценивает решение Венецианской комиссии, Вениславский отметил: “Оцениваю абсолютно адекватно”.
“Надо понимать, что в данной ситуации чисто правовой выход сложно найти и должно быть политически правовое решение, и именно это политически правовое решение по рекомендации Совета национальной безопасности и обороны предложил Президент как законопроект, который внесен в Верховную Раду. Верховная Рада, как представительный орган украинского народа, должна принять соответствующее решение вот и все. Конституционный Суд своим решением, которое было принято в условиях конфликта интересов, фактически перечеркнул легитимность свою собственную, и данный состав Конституционного суда вряд ли может адекватно реагировать на оценку тех законов, которые ему инициированы на предмет конституционности”, — отметил он.
На вопрос, почему нельзя было бы написать законопроекты приняв к сведению решение Конституционного суда, исправить те положения, которые возможно противоречили Конституции, быстро внести их в парламент, а затем пользуясь монобольшинством, так же быстро их проголосовать и таким образом исправить ситуацию, Вениславский ответил: “это невозможно сделать, потому что решение Конституционного суда — оно не мотивировано”.
“Поэтому любое решение парламента по восстановлению антикоррупционного законодательства оно повлечет те же последствия. Конституционный суд по обращению любого субъекта исходя из своей правовой позиции признает их неконституционными”, — подытожил он.
Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины признал, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации.
Позже, во время срочного заседания СНБО Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что события, связанные с решением КСУ, дает основания полагать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности.
В свою очередь, Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить весь состав Конституционного суда.
В частности, Вениславский заявлял, что президентский законопроект “О восстановлении доверия к конституционного судопроизводства” полностью соответствует ценностям, закрепленным в Конституции.
В свою очередь, органы Совета Европы — Венецианская комиссия и Группа государств против коррупции (GRECO) — назвали “грубым нарушением” законопроект президента Зеленского. Впрочем, в Европарламенте поддержали законопроект Зеленского.