Землетрус в Егейському морі: кількість жертв у Туреччині та Греції зросла, в Ізмірі зруйновані десятки будинків

ukru
14:10 • 40916 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 100086 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 108832 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 111118 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 141987 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 123688 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 123855 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123479 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 107316 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113738 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

19 березня, 10:59 • 66475 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

19 березня, 11:04 • 77233 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

19 березня, 11:28 • 100186 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 96192 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 57004 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 47720 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 57064 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 55288 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 141989 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 111130 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 37957 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 48480 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 105283 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 123837 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 123385 перегляди
Актуальне
Землетрус в Егейському морі: кількість жертв у Туреччині та Греції зросла, в Ізмірі зруйновані десятки будинків

Землетрус в Егейському морі: кількість жертв у Туреччині та Греції зросла, в Ізмірі зруйновані десятки будинків

Київ • УНН

 • 42833 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Щонайменше шестеро людей загинули, 202 отримали поранення в результаті землетрусу в провінції Ізмір на заході Туреччини. Про це повідомило в п’ятницю Управління з надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD), також грецькі ЗМІ повідомили про перші жертви НП на своїй території, зазначає УНН.

“Кількість загиблих збільшилася до шести осіб. Поранення отримали 202 людини”, — йдеться в повідомленні відомства. Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих і 152 постраждалих. Також ці дані наводить турецька газета Daily Sabah.

У відомстві уточнили, що один із загиблих потонув в результаті виходу на берег великої морської хвилі, через яку в деяких областях провінції утворилися підтоплення.

Як уточнило AFAD, “рятувальні роботи тривають на місці 12 зруйнованих і пошкоджених будівель”. За словами глави МОЗ Фахреттіна Коджі, в пошуках людей, які можливо опинилися під завалами, і надання їм допомоги беруть участь близько 40 бригад медиків, 35 загонів рятувальників і два медичних вертольоти. Місцеві жителі також по-можливості допомагають фахівцям. Влада закликає громадян, які залишаються на вулицях, не займати автодороги з метою уникнення заторів та перешкод для проїзду спецтехніки, медиків і рятувальників.

AFAD також повідомило, що після землетрусу в Егейському морі було зафіксовано 67 афтершоків на території Туреччини.

VIDEO — Building collapses after damage sustained in Izmir earthquake https://t.co/ZQDw7t0GU3 pic.twitter.com/uzbfXAjYXh

— DAILY SABAH (@DailySabah) October 30, 2020

MORE — The earthquake sends locals in Turkey’s 3rd largest city Izmir, the biggest near the epicenter, panicking; locals report minor damages to homes pic.twitter.com/lSFpSs4Tsa

— DAILY SABAH (@DailySabah) October 30, 2020

Губернатор провінції Явуз Селім Кьошгер уточнив, що рятувальники витягли з-під завалів 70 осіб. “Не менш 70 осіб врятовано з-під завалів, рятувальники продовжують вести роботи. Просимо всіх громадян без гострої необхідності не виїжджати на вулиці на особистому автотранспорті, щоб не створювати перешкоди для рятувальних розрахунків та інших служб”, — сказав він в ефірі телеканалу TRT.

TSK’ya ait bir uçağımız, İzmir’deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak olan @AFADBaskanlik ve @Jandarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti. Uçakta, arama-kurtarma çalışmalarında ihtiyaç duyulan araç ve malzemeler de yer alıyor. pic.twitter.com/NwyDILsY2S

— TC Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 30, 2020

У той же час, з грецької сторони рятувальники виявили загиблого підлітка, а іншого витягли без свідомості з-під уламків будівлі, що обрушилася в результаті землетрусу на грецькому острові Самос, ці дані передає грецьке видання Protothema.

Пізніше ЗМІ уточнили, що витягнутого без свідомості підлітка не вдалося врятувати. За інформацією ERT-1, два учня у віці 15 і 17 років поверталися зі школи по вузькому провулку, коли на них обрушилася стіна старого кам’яного будинку. До цього відомостей про загиблих від грецької сторони не надходило.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НПНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92