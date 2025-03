Землетрус в Егейському морі: кількість жертв у Туреччині та Греції зросла, в Ізмірі зруйновані десятки будинків

“Кількість загиблих збільшилася до шести осіб. Поранення отримали 202 людини”, — йдеться в повідомленні відомства. Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих і 152 постраждалих. Також ці дані наводить турецька газета Daily Sabah.

У відомстві уточнили, що один із загиблих потонув в результаті виходу на берег великої морської хвилі, через яку в деяких областях провінції утворилися підтоплення.

Як уточнило AFAD, “рятувальні роботи тривають на місці 12 зруйнованих і пошкоджених будівель”. За словами глави МОЗ Фахреттіна Коджі, в пошуках людей, які можливо опинилися під завалами, і надання їм допомоги беруть участь близько 40 бригад медиків, 35 загонів рятувальників і два медичних вертольоти. Місцеві жителі також по-можливості допомагають фахівцям. Влада закликає громадян, які залишаються на вулицях, не займати автодороги з метою уникнення заторів та перешкод для проїзду спецтехніки, медиків і рятувальників.

AFAD також повідомило, що після землетрусу в Егейському морі було зафіксовано 67 афтершоків на території Туреччини.

VIDEO — Building collapses after damage sustained in Izmir earthquake https://t.co/ZQDw7t0GU3 pic.twitter.com/uzbfXAjYXh

— DAILY SABAH (@DailySabah) October 30, 2020

MORE — The earthquake sends locals in Turkey’s 3rd largest city Izmir, the biggest near the epicenter, panicking; locals report minor damages to homes pic.twitter.com/lSFpSs4Tsa

— DAILY SABAH (@DailySabah) October 30, 2020

Губернатор провінції Явуз Селім Кьошгер уточнив, що рятувальники витягли з-під завалів 70 осіб. “Не менш 70 осіб врятовано з-під завалів, рятувальники продовжують вести роботи. Просимо всіх громадян без гострої необхідності не виїжджати на вулиці на особистому автотранспорті, щоб не створювати перешкоди для рятувальних розрахунків та інших служб”, — сказав він в ефірі телеканалу TRT.

TSK’ya ait bir uçağımız, İzmir’deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak olan @AFADBaskanlik ve @Jandarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti. Uçakta, arama-kurtarma çalışmalarında ihtiyaç duyulan araç ve malzemeler de yer alıyor. pic.twitter.com/NwyDILsY2S

— TC Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 30, 2020

У той же час, з грецької сторони рятувальники виявили загиблого підлітка, а іншого витягли без свідомості з-під уламків будівлі, що обрушилася в результаті землетрусу на грецькому острові Самос, ці дані передає грецьке видання Protothema.

Пізніше ЗМІ уточнили, що витягнутого без свідомості підлітка не вдалося врятувати. За інформацією ERT-1, два учня у віці 15 і 17 років поверталися зі школи по вузькому провулку, коли на них обрушилася стіна старого кам’яного будинку. До цього відомостей про загиблих від грецької сторони не надходило.