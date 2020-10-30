Землетрясение в Эгейском море: число жертв в Турции и Греции выросло, в Измире разрушены десятки домов

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 октября. УНН. По меньшей мере шесть человек погибли, 202 получили ранения в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции. Об этом сообщило в пятницу Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), также греческие СМИ сообщили о первых жертвах ЧП на своей территории, отмечает УНН.

“Число погибших увеличилось до шести человек. Ранения получили 202 человека”, — говорится в сообщении ведомства. Ранее сообщалось о четырех погибших и 152 пострадавших. Также эти данные приводит турецкая газета Daily Sabah.

В ведомстве уточнили, что один из погибших утонул в результате выхода на берег большой морской волны, из-за которого в некоторых областях провинции образовались подтопления.

Как уточнило AFAD, “спасательные работы продолжаются на месте 12 разрушенных и получивших повреждения зданий”. По словам главы Минздрава Фахреттина Коджи, в поисках людей, возможно, оказавшихся под завалами, и оказания им помощи участвуют около 40 бригад медиков, 35 отрядов спасателей и два медицинских вертолета. Местные жители также по-возможности помогают специалистам. Власти призывают граждан, остающихся на улицах, не занимать автодороги во избежание заторов и помех для проезда спецтехники, медиков и спасателей.

AFAD также сообщило, что после землетрясения в Эгейском море было зафиксировано 67 афтершоков на территории Турции.

VIDEO — Building collapses after damage sustained in Izmir earthquakehttps://t.co/ZQDw7t0GU3 pic.twitter.com/uzbfXAjYXh

— DAILY SABAH (@DailySabah) October 30, 2020

MORE — The earthquake sends locals in Turkey's 3rd largest city Izmir, the biggest near the epicenter, panicking; locals report minor damages to homespic.twitter.com/lSFpSs4Tsa

— DAILY SABAH (@DailySabah) October 30, 2020

Губернатор провинции Явуз Селим Кёшгер уточнил, что спасатели вытащили из-под завалов 70 человек. “Не менее 70 человек спасено из под завалов, спасатели продолжают вести работы. Просим всех граждан без острой необходимости не выезжать на улицы на личном автотранспорте, дабы не создавать помехи для спасательных расчетов и прочих служб”, — сказал он в эфире телеканала TRT.

TSK’ya ait bir uçağımız, İzmir’deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak olan @AFADBaskanlik ve @Jandarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti. Uçakta, arama-kurtarma çalışmalarında ihtiyaç duyulan araç ve malzemeler de yer alıyor. pic.twitter.com/NwyDILsY2S

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 30, 2020

В тоже время, с греческой стороны спасатели обнаружили погибшего подростка, а другого извлекли без сознания из-под обломков здания, обрушившегося в результате землетрясения на греческом острове Самос, эти данные передает греческое издание Protothema.

Позднее СМИ уточнили, что извлеченного без сознания подростка не удалось спасти. По информации ERT-1, два ученика в возрасте 15 и 17 лет возвращались из школы по узкому переулку, когда на них обрушилась стена старого каменного дома. До этого сведений о погибших от греческой стороны не поступало.

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