Землетрясение в Эгейском море: число жертв в Турции и Греции выросло, в Измире разрушены десятки домов

“Число погибших увеличилось до шести человек. Ранения получили 202 человека”, — говорится в сообщении ведомства. Ранее сообщалось о четырех погибших и 152 пострадавших. Также эти данные приводит турецкая газета Daily Sabah.

В ведомстве уточнили, что один из погибших утонул в результате выхода на берег большой морской волны, из-за которого в некоторых областях провинции образовались подтопления.

Как уточнило AFAD, “спасательные работы продолжаются на месте 12 разрушенных и получивших повреждения зданий”. По словам главы Минздрава Фахреттина Коджи, в поисках людей, возможно, оказавшихся под завалами, и оказания им помощи участвуют около 40 бригад медиков, 35 отрядов спасателей и два медицинских вертолета. Местные жители также по-возможности помогают специалистам. Власти призывают граждан, остающихся на улицах, не занимать автодороги во избежание заторов и помех для проезда спецтехники, медиков и спасателей.

AFAD также сообщило, что после землетрясения в Эгейском море было зафиксировано 67 афтершоков на территории Турции.

Губернатор провинции Явуз Селим Кёшгер уточнил, что спасатели вытащили из-под завалов 70 человек. “Не менее 70 человек спасено из под завалов, спасатели продолжают вести работы. Просим всех граждан без острой необходимости не выезжать на улицы на личном автотранспорте, дабы не создавать помехи для спасательных расчетов и прочих служб”, — сказал он в эфире телеканала TRT.

В тоже время, с греческой стороны спасатели обнаружили погибшего подростка, а другого извлекли без сознания из-под обломков здания, обрушившегося в результате землетрясения на греческом острове Самос, эти данные передает греческое издание Protothema.

Позднее СМИ уточнили, что извлеченного без сознания подростка не удалось спасти. По информации ERT-1, два ученика в возрасте 15 и 17 лет возвращались из школы по узкому переулку, когда на них обрушилась стена старого каменного дома. До этого сведений о погибших от греческой стороны не поступало.