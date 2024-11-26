россия готовит информационную атаку по "наступлению" на Запорожье - эксперт

россия будет пытаться представить боевые действия на границе Запорожской и Донецкой областей как полномасштабное наступление на Запорожье, несмотря на отсутствие у врага достаточных ресурсов для такой операции. Об этом в эфире "Мы-Украина" заявил председатель ЦПД Андрей Коваленко, передает УНН.

Среди других тем, которые враг будет "качать" - это мобилизация и применение ядерки.

"Не буду уделять много времени мобилизации - это всегда активная тема, до завершения войны, другая - это возможность ядерного удара, постоянного использования ракет "Орешник" или "Кедр". Но их ограниченное количество, поэтому они могут сеять панику. также будет педалироваться тема фронта, там где враг наступает. Но ключевая история-это Запорожье они будут подавать эти действия которые происходят на границе Запорожской и Донецкой области сейчас как полноценное наступление на Запорожье, что не соответствует действительности по состоянию на раз. Но они будут всячески уверять, что у них ресурс, чтобы до конца года наступать на Запорожье. Это одна из важных тем, которую важно коммуницировать. Важно, чтобы военные говорили, на что на самом деле у врага есть силы, а на что недостаточно", - сказал он.

Коваленко добавил, что на Запорожье враг есть и он будет делать тактические действия, это важно понимать.

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