путин пытался повысить ставки межконтинентальной ракетой, капитуляции Украины не будет - ЦПД СНБО
Киев • УНН
Руководитель ЦПД СНБО заявил о попытке рф повысить ставки запуском межконтинентальной ракеты. Западные чиновники не подтверждают использование такой ракеты, а Зеленский сообщил о проведении экспертизы.
Российский диктатор владимир путин пытался повысить ставки межконтинентальной ракетой, в том числе перед Западом. Однако повысить ставки не удалось и никакой капитуляции Украины не будет. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.
путин пытался повысить ставки межконтинентальной ракетой, в том числе перед Западом, а различные военкоры рф начали кричать о "капитуляции Украины". Никакой капитуляции не будет. Повысить ставки также не удалось - стратегия "мир через силу" продолжает работать
Он отметил, что россия все больше выглядит неадекватнее кндр и приближает тот момент, когда их токсичность для других будет преобладать над выгодой использования рф в качестве сырьевого придатка.
Дополнение
В Воздушных силах ВСУ сообщалось, что россия выпустила межконтинентальную баллистическую ракету и еще 8 ракет, сбито шесть Х-101.
Западный чиновник в комментарии заявил ABC News, что на Западеи не подтверждают использование межконтинентальной баллистической ракеты армией рф против Украины.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что сегодня россия использовала против Украины новую российскую ракету. Все характеристики - скорость, высота - межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы.