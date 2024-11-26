G7 сделала важное заявление относительно новой угрозы от россии и КНДР: детали

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Министры G7 осудили использование россией баллистической ракеты и сотрудничество с КНДР. Группа подтвердила непоколебимую поддержку Украины и выразила обеспокоенность по поводу возможной передачи ядерных технологий.

Министры иностранных дел "Группы семи" решительно осудили использование россией баллистической ракеты средней дальности, отметив, что это является свидетельством безрассудного и эскалационного поведения, а также подчеркнули непоколебимость в поддержке Украины. Об этом говорится в совместном заявлении G7, передает УНН.

"Использование россией баллистической ракеты средней дальности 21 ноября является еще одним свидетельством ее безрассудного и эскалационного поведения со стороны рф. Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины будет оставаться непоколебимой", - говорится в заявлении.

Министры также осудили захват россией и последующий контроль и милитаризацию ЗАЭС, которая создает серьезные риски для ядерной безопасности, увеличение нападений россии на коммерческое судоходство и гражданских портовой инфраструктуры в Черном море, а также "самым решительным образом" осудили "безответственную и угрожающую ядерную риторику России".

"Мы никогда не будем мириться с угрозами применения ядерного оружия, не говоря уже о любом применении ядерного оружия, со стороны россии в контексте ее агрессивной войны против Украины", - отмечается в заявлении.

Также главы МИД осудили "масштабные и систематические" пытки и жестокое обращение россии с украинскими военнопленными и гражданскими задержанными, включая применение сексуального насилия.

Кроме того, министры обеспокоены размещением войск КНДР на территории россии и их использования на поле боя против Украины.

"Прямая поддержка КНДР войны россии агрессии против Украины, кроме того, что свидетельствует об отчаянных усилиях россии компенсировать свои потери, знаменует опасное расширение конфликта с серьезными последствиями для европейской безопасности. Мы работаем с нашими международными партнерами для скоординированного ответа на это развитие событий. Мы также глубоко обеспокоены возможностью любой передачи КНДР технологий, связанных с ядерным оружием или баллистическими ракетами", - отмечается в заявлении.

Напомним

Министры иностранных дел "Группы Семи" осудили ядерную риторику россии и ее стратегию запугивания, заявив, что не будут "терпеть" это.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика