Завтра света будет больше: как в Укрэнерго откорректировали график

В Укрэнерго откорректировали прогноз по ограничению электроснабжения - света будет больше, передает УНН.

"Завтра, 27 ноября, время применения и объем ограничений будут такими: 8:00 – 19:00 – одна очередь отключений (до 4 часов обесточивания каждой группы в графике) для бытовых потребителей; 7:00 – 20:00 – применение графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - говорится в сообщении.

В Укрэнерго напомнили, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки на энергосистему 17 ноября.

Энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование

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Ранее Укрэнерго объявило об одной очереди отключений света с 7:00 до 20:00 27 ноября. Ограничения связаны с повреждением энергообъектов во время атаки 17 ноября.