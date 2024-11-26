Завтра света будет больше: как в Укрэнерго откорректировали график
Киев • УНН
Укрэнерго обновило прогноз по отключениям электроэнергии на 27 ноября. Для бытовых потребителей будет действовать одна очередь отключений с 8:00 до 19:00, для бизнеса - с 7:00 до 20:00.
В Укрэнерго откорректировали прогноз по ограничению электроснабжения - света будет больше, передает УНН.
"Завтра, 27 ноября, время применения и объем ограничений будут такими: 8:00 – 19:00 – одна очередь отключений (до 4 часов обесточивания каждой группы в графике) для бытовых потребителей; 7:00 – 20:00 – применение графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - говорится в сообщении.
В Укрэнерго напомнили, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки на энергосистему 17 ноября.
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Ранее Укрэнерго объявило об одной очереди отключений света с 7:00 до 20:00 27 ноября. Ограничения связаны с повреждением энергообъектов во время атаки 17 ноября.