Украина и Польша обсудили блокаду границы: о чем договорились

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Министры иностранных дел Украины и Польши обсудили вопросы пограничного контроля. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига Стороны отметил, что транзит сельскохозяйственных товаров из Украины должен осуществляться беспрепятственно, согласно принципов ЕС "Пути солидарности".

Украина и Польша обсудили вопросы границы и сотрудничества на пограничной инфраструктуре. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

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Сегодня министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время визита в Польшу провел важные переговоры со своим польским коллегой Радославом Сикорским. Одной из основных тем обсуждения стал вопрос развития пограничной инфраструктуры между двумя странами, что имеет большое значение для дальнейшего экономического сотрудничества и обеспечения беспрепятственного движения товаров и людей.

Сибига подчеркнул, что Украина и Польша стремятся к подписанию соглашения о совместном пограничном контроле. В частности, он отметил, что транзит сельскохозяйственных товаров из Украины должен осуществляться без препятствий, в соответствии с принципами ЕС "путей солидарности", обеспечивающих эффективное и безопасное движение товаров через границу.

Кроме этого, министры обсудили и другие аспекты двустороннего сотрудничества, касающиеся пограничной сферы, в частности совершенствование таможенных процедур и повышение уровня безопасности на границе. Сибига отметил важность активного развития инфраструктуры для упрощения пересечения границы, что особенно актуально в контексте войны и важной роли Польши как стратегического партнера для Украины.

Никаких препятствий: главы МИД Украины и Польши сделали важное заявление об эксгумации жертв Волынской трагедии26 нояб. 2024, 19:55 • 5980 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Экономикаполитика
radoslav-sikorskiiРадослав Сикорский
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