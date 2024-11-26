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Никаких препятствий: главы МИД Украины и Польши сделали важное заявление об эксгумации жертв Волынской трагедии

Никаких препятствий: главы МИД Украины и Польши сделали важное заявление об эксгумации жертв Волынской трагедии

Киев  •  УНН

 • 5545 просмотра

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Министры иностранных дел Украины и Польши заявили об отсутствии препятствий для проведения эксгумации жертв Волынской трагедии. Также обсудили поддержку вступления Украины в ЕС и вопросы блокады границы.

Нет никаких препятствий для того, чтобы Польша проводила эксгумацию и поиск останков тел жертв Волынской трагедии в Украине. Соответствующее заявление сделали главы МИД Украины и Польши Андрей Сибига и Радослав Сикорский, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

Детали

В Варшаве прошла встреча министров иностранных дел Украины и Польши Андрея Сибиги и Радослава Сикорского. Руководители дипломатических ведомств выступили с совместным заявлением о необходимости дальнейшей поддержки Украины.

Также во время пресс конференции дипломаты сообщили о создании польско-украинской группы, которая будет заниматься историческими вопросами. В совместном заявлении министров сказано, что нет никаких препятствий для того, чтобы Польша проводила эксгумацию и поиск останков тел жертв Волынской трагедии в Украине.

УИНП планирует в 2025 году провести поиск и эксгумацию останков жертв Волынской трагедии: все детали2 окт. 2024, 16:58 • 14300 просмотров

Добавим

Кроме того, Андрей Сибига заявил, что необходимо, чтобы Киев получил больше средств противовоздушной обороны. Также министр иностранных дел Украины упомянул о 15-м пакете санкций, который Европейская комиссия должна представить странам-членам в среду, 27 ноября.

"Кроме того, недоступным является то, что европейские страны все еще изредка выдают сотни тысяч виз шенгенских виз гражданам россии. Граждане россии в Европе являются угрозой для безопасности стран-членов Евросоюза. Мы убеждены, что настало время ограничить издание виз гражданам россии. Сегодня вместе с моим польским коллегой мы обсудили эту тему отдельно", - заявил Андрей Сибига.

Министр Сикорский заявил, что во время президентства Польши в Совете Европейского Союза Варшава будет поддерживать стремление Киева вступить в ЕС, поддерживать Украину на этом пути.

"Я заверил господина министра в поддержке со стороны Польши быстрого и беспроблемного процесса вступления Украины в Европейский Союз. Мы используем время польской президентуры в Совете Евросоюза, чтобы максимально ускорить этот процесс, насколько это возможно. Членство Украины в ЕС – это стратегический интерес нашей страны. Переговоры будут трудными. Они будут касаться деликатных вопросов, таких как транспорт или сельское хозяйство. Однако мы хотим четко заявить, что никакие вопросы, не касающиеся с членством Украины в ЕС не будут влиять на нашу позицию", - заявил министр Сикорский.

В этом контексте политики упомянули блокаду польско-украинской границы. Министры согласились, что стратегический объект, которым является граница, не может быть местом для проведения митингов и протестов. Однако, как отметил Сикорский, этот вопрос находится в компетенции Министерства внутренних дел и администрации.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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