НАЗК про лист Ради Європи: відновлення антикорупційної системи при незмінності рішення КСУ - неможливе

Таким чином, у цій ситуації НАЗК вважає, що врахувати три наступні обставини:

1. У своєму рішенні КСУ порушив Конституцію України принаймні двічі:

• Суд втрутився у повноваження Парламенту, зазначивши, що встановлення кримінальної відповідальності за декларування завідомо недостовірних відомостей, а також умисне неподання декларації є надмірним покаранням за вчинення цих правопорушень. Згідно Конституції України, визначення того, яке діяння є злочином, відноситься виключно до повноважень законодавчої гілки влади, написали у НАЗК.

“Це означає, що повернути кримінальну відповідальність за декларування недостовірних відомостей, а також відновити рівність всіх гілок влади, прийнявши новий закон, неможливо. Будь-який закон, який повертатиме кримінальну відповідальність, чи не автоматично буде вважатися неконституційним, з огляду на це рішення КСУ”, — вважають у нацагентстві.

У НАЗК додали, що разом з тим, своїм рішенням КСУ зупинив їх роботу, скасувавши повноваження агентства, та дозволив уникнути відповідальності сотням чиновників.

• Конституція встановлює спільне для всіх гілок влади правило — діяти виключно в межах повноважень, у спосіб та на підставах, передбачених нею та законами України.

“Згідно Конституції та законів України, КСУ міг приймати рішення лише щодо положень законодавства про запобігання корупції, які оскаржувались у конституційному поданні”, — мовиться у повідомленні.

“Однак, судді порушили вимоги Конституції та скасували положення Закону України „Про запобігання корупції“, які не оскаржувались у конституційному поданні 47 народних депутатів”, — зазначили у пресцентрі НАЗК.

2. Бути суддею у власній справі заборонено основоположними принципами права.

“Приймаючи рішення, судді діяли у власних інтересах. За скасованими положеннями антикорупційного законодавства тривала процедура притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності трьох суддів КСУ — Мойсика, Сліденка та Завгородньої. Про цей факт вони були обізнані, однак, не заявили про відвід, а скасували відповідні норми. У день постановлення рішення було встановлено факт недекларування 3,6 млн грн суддею Головатим, який був обізнаний з цим фактом на час участі у засіданні”, — написали у пресцентрі.

“Ухваливши це рішення, КСУ зупинив роботу НАЗК, скасувавши його повноваження, та дозволив уникнути відповідальності тисячам інших публічних службовців”, — зазначили у НАЗК.

3. КСУ зазначив про неприпустимість здійснення контролю подання декларацій та конфлікту інтересів у всіх суддів нарівні з іншими публічними службовцям. Це суперечить попереднім висновкам Венеційської комісії з аналогічного питання.

“Так, Венеційська комісія в справі щодо змін до Судового кодексу у Вірменії зазначає, що перевірка декларацій органом, який не належить до судової влади, є кращим рішенням за створення окремої інституції для суддів”, пояснили у пресцентрі агентства.

“У цьому випадку можливі два рішення: або створити спеціальний орган у рамках судової влади, який буде відповідальним за перевірку фінансових декларацій суддів, або доручити цю функцію зовнішньому органу, який перевіряє декларації всіх публічних службовців”, — процитували у НАЗК рішення Венеційської комісії.

“Перше рішення краще для незалежності суддів, але йому бракує прозорості, що може спричинити корпоративістську поведінку. Отже, розробники Пакету віддали перевагу другій моделі: саме КЗК (ред. — Комісія із запобігання корупції Вірменії) перевіряє фінансові декларації суддів нарівні з іншими публічними службовцями, і який зараз має повноваження розпочинати дисциплінарне провадження проти суддів”, — додається у звіті комісії.

У НАЗК додали, що у своїх звітах GRECO позитивно оцінює створену в Україні систему декларування.

“GRECO цінує, що вжито правових та регуляторних заходів для покращення контролю декларацій і забезпечення шляхів оскарження”, — зазначено у звіті GRECO за результатами четвертого раунду оцінювання, цитує пресцентр НАЗК.

“Також є позитивним повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення”, — значиться у звіті.

“Хоча у звітах-оцінках GRECO є спеціальний розділ „Запобігання корупції стосовно суддів“, відсутні жодні рекомендації щодо створення окремого органу для збору, зберігання та перевірки їхніх декларацій”, — резюмували у НАЗК.