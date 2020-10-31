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НАПК о письме Совета Европы: восстановить антикоррупционную систему при неизменности решения КСУ - невозможно

НАПК о письме Совета Европы: восстановить антикоррупционную систему при неизменности решения КСУ - невозможно

Киев  •  УНН

 • 27886 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК) отреагировали на письмо президентов GRECO и Венецианской комиссии (органы, входящие в состав Совета Европы) к Председателю Верховной Рады относительно конституционного кризиса в Украине. В пресс-центре НАПК отметили, что решая вопрос быстрого восстановления антикоррупционной системы, следует учесть, что оно невозможно при условии неизменности решения Конституционного суда Украины, передает УНН.

Таким образом, в этой ситуации НАПК считает, что учесть три следующие обстоятельства:

1. В своем решении КСУ нарушил Конституцию Украины по крайней мере дважды:

• Суд вмешался в полномочия парламента, отметив, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений, а также умышленное непредставление декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений. Согласно Конституции Украины, определение того, какое деяние является преступлением, относится исключительно к полномочиям законодательной ветви власти, написали в НАПК.

“Это означает, что вернуть уголовную ответственность за декларирование недостоверных сведений, а также восстановить равенство всех ветвей власти, приняв новый закон, невозможно. Любой закон, который будет возвращать уголовную ответственность, чуть ли не автоматически будет считаться неконституционным, в связи с этим решение КСУ”, — считают в Нацагентстве.

В НАПК добавили, что вместе с тем, своим решением КСУ остановил их работу, отменив полномочия агентства, и позволил избежать ответственности сотням чиновников.

• Конституция устанавливает общее для всех ветвей власти правило — действовать исключительно в пределах полномочий, способом и на основаниях, предусмотренных ею и законами Украины.

“Согласно Конституции и законов Украины, КСУ мог принимать решения только относительно положений законодательства о предотвращении коррупции, которые обжаловались в конституционном представлении”, — говорится в сообщении.

“Однако, судьи нарушили требования Конституции и отменили положения Закона Украины „О предотвращении коррупции“, которые не обжаловались в конституционном представлении 47 народных депутатов”, — отметили в пресс-центре НАПК.

2. Быть судьей в собственном деле запрещено основополагающими принципами права.

“Принимая решение, судьи действовали в собственных интересах. По отмененным положениям антикоррупционного законодательства длительная процедура привлечения к административной и уголовной ответственности трех судей КСУ — Мойсыка, Слиденко и Завгородней. Об этом факте они были осведомлены, однако, не заявили об отводе, а отменили соответствующие нормы. В день вынесения решения был установлен факт недекларирование 3,6 млн грн судьей Головатым, который был знаком с этим фактом на время участия в заседании”, — написали в пресс-центре.

“Приняв это решение, КСУ остановил работу НАПК, отменив его полномочия, и позволил избежать ответственности тысячам других публичных служащих”, — отметили в НАПК.

3. КСУ указал на недопустимость осуществления контроля подачи деклараций и конфликта интересов во всех судей наравне с другими публичными служащим. Это противоречит предыдущим выводам Венецианской комиссии по аналогичному вопросу.

“Так, Венецианская комиссия в деле об изменениях в Судебного кодекса в Армении отмечает, что проверка деклараций органом, который не относится к судебной власти, является лучшим решением чем создание отдельной институты для судей”, пояснили в пресс-центре агентства.

“В этом случае возможны два решения: или создать специальный орган в рамках судебной власти, будет ответственным за проверку финансовых деклараций судей, или поручить эту функцию внешнем органа, который проверяет декларации всех публичных служащих”, — процитировали в НАПК решение Венецианской комиссии.

“Первое решение лучше независимости судей, но ему не хватает прозрачности, что может привести к корпоративистскому поведению. Итак, разработчики пакета предпочли вторую модель: именно КПК (ред. — Комиссия по предупреждению коррупции Армении) проверяет финансовые декларации судей наравне с другими публичными служащими, и который сейчас имеет полномочия начинать дисциплинарное производство против судей”, — добавляется в отчете комиссии.

В НАПК добавили, что в своих отчетах GRECO положительно оценивает созданную в Украине систему декларирования.

“GRECO ценит, что приняты правовые и регуляторные меры для улучшения контроля деклараций и обеспечения путей обжалования”, — говорится в отчете GRECO по результатам четвертого раунда оценки, цитирует пресс-центр НАПК.

“Также положительным является возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение”, — значится в отчете.

“Хотя в отчетах-оценках GRECO есть специальный раздел „Предотвращение коррупции в отношении судей“, отсутствуют какие-либо рекомендации по созданию отдельного органа для сбора, хранения и проверки их деклараций”, — резюмировали в НАПК.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации.

Позже, во время срочного заседания СНБО Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что события, связанные с решением КСУ, дает основания полагать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности.

В свою очередь, Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает освободить весь состав Конституционного суда.

В частности, представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что президентский законопроект “О восстановлении доверия к конституционного судопроизводства” полностью соответствует ценностям, закрепленным в Конституции.

В свою очередь, органы Совета Европы — Венецианская комиссия и Группа государств против коррупции (GRECO) — назвали “грубым нарушением” законопроект президента Зеленского. На это представитель президента в КСУ Вениславский ответил, что “оценивает адекватно” такое заявление Венецианской комиссии.

Впрочем, в Европарламенте поддержали законопроект Зеленского.

Украинские Национальные Новости

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