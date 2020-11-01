Кількість загиблих під час землетрусу на заході Туреччині зросла до 42

“В цілому 39 людей загинуло, один з них потонув”, — йдеться у повідомленні.

Відзначається, що в результаті стихійного лиха поранення отримали 896. На лікуванні перебувають 229 осіб. В даний час в 9 будинках Ізміра тривають пошуково-рятувальні роботи.