Кількість загиблих під час землетрусу на заході Туреччині зросла до 42

Раніше повідомлялося про 39 загиблих.
Стихійне лихо сталося в Туреччині 30 жовтня. Землетрус магнітудою 6,6 було зафіксовано на глибині 16,5 км. В результаті руйнувань зазнали не тільки на території Туреччини, але й в Греції.
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Кількість загиблих в результаті землетрусу на заході Туреччини зросла до 42. Про це повідомляє агентство з надзвичайних ситуацій і стихійних лих республіки (AFAD), передає УНН.
“В цілому 39 людей загинуло, один з них потонув”, — йдеться у повідомленні.
Відзначається, що в результаті стихійного лиха поранення отримали 896. На лікуванні перебувають 229 осіб. В даний час в 9 будинках Ізміра тривають пошуково-рятувальні роботи.
Раніше повідомлялося про 39 загиблих.
Стихійне лихо сталося в Туреччині 30 жовтня. Землетрус магнітудою 6,6 було зафіксовано на глибині 16,5 км. В результаті руйнувань зазнали не тільки на території Туреччини, але й в Греції.