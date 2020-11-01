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Кількість загиблих під час землетрусу на заході Туреччині зросла до 42

Кількість загиблих під час землетрусу на заході Туреччині зросла до 42

Київ • УНН

 • 13337 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Кількість загиблих в результаті землетрусу на заході Туреччини зросла до 42. Про це повідомляє агентство з надзвичайних ситуацій і стихійних лих республіки (AFAD), передає УНН.

“В цілому 39 людей загинуло, один з них потонув”, — йдеться у повідомленні.

Відзначається, що в результаті стихійного лиха поранення отримали 896. На лікуванні перебувають 229 осіб. В даний час в 9 будинках Ізміра тривають пошуково-рятувальні роботи.

Раніше повідомлялося про 39 загиблих.

Стихійне лихо сталося в Туреччині 30 жовтня. Землетрус магнітудою 6,6 було зафіксовано на глибині 16,5 км. В результаті руйнувань зазнали не тільки на території Туреччини, але й в Греції.

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