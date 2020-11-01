Землетрус в Туреччині: кількість жертв зросла до 39, постраждало майже 900 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Щонайменше 39 людей загинули, 896 отримали поранення в результаті землетрусу в провінції Ізмір на заході Туреччини. Про це повідомило агентство Туреччини з надзвичайних ситуацій і стихійних лих (AFAD), передає УНН.
“В цілому 39 людей загинуло, один з них потонув. Зі 896 потерпілих громадян 667 виписані, лікування 229 громадян триває”, — йдеться в повідомленні.
За даними ресурсу, рятувальники вже розібрали завали восьми з 17 зруйнованих будинків в Ізмірі. Ще у дев’яти будинках роботи тривають. Під завалами можуть бути загиблі і поранені.
Раніше повідомлялося про 37 загиблих.
Стихійне лихо сталося в Туреччині 30 жовтня. Землетрус магнітудою 6,6 було зафіксовано на глибині 16,5 км. В результаті руйнувань зазнали не тільки на території Туреччини, але й в Греції.