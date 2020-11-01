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Землетрус в Туреччині: кількість жертв зросла до 39, постраждало майже 900 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Щонайменше 39 людей загинули, 896 отримали поранення в результаті землетрусу в провінції Ізмір на заході Туреччини. Про це повідомило агентство Туреччини з надзвичайних ситуацій і стихійних лих (AFAD), передає УНН.

“В цілому 39 людей загинуло, один з них потонув. Зі 896 потерпілих громадян 667 виписані, лікування 229 громадян триває”, — йдеться в повідомленні.

За даними ресурсу, рятувальники вже розібрали завали восьми з 17 зруйнованих будинків в Ізмірі. Ще у дев’яти будинках роботи тривають. Під завалами можуть бути загиблі і поранені.

Раніше повідомлялося про 37 загиблих.

Стихійне лихо сталося в Туреччині 30 жовтня. Землетрус магнітудою 6,6 було зафіксовано на глибині 16,5 км. В результаті руйнувань зазнали не тільки на території Туреччини, але й в Греції.

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