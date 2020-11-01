Землетрясение в Турции: число жертв возросло до 39, пострадали почти 900 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. По меньшей мере 39 человек погибли, 896 получили ранения в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции. Об этом сообщило агентство Турции по чрезвычайным ситуациям и стихийных бедствий (AFAD), передает УНН.
“В общей сложности 39 человек погибли, один из них утонул. Из 896 пострадавших граждан 667 выписаны, лечение 229 граждан продолжается”, — говорится в сообщении.
По данным ресурса, спасатели уже разобрали завалы восьми из 17 разрушенных домов в Измире. Еще в девяти домах работы продолжаются. Под завалами могут быть погибшие и раненые.
Ранее сообщалось о 37 погибших.
Стихийное бедствие произошло в Турции 30 октября. Землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано на глубине 16,5 км. В результате разрушениям подверглись не только на территории Турции, но и в Греции.