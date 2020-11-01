Землетрясение в Турции: число жертв возросло до 39, пострадали почти 900 человек

“В общей сложности 39 человек погибли, один из них утонул. Из 896 пострадавших граждан 667 выписаны, лечение 229 граждан продолжается”, — говорится в сообщении.

По данным ресурса, спасатели уже разобрали завалы восьми из 17 разрушенных домов в Измире. Еще в девяти домах работы продолжаются. Под завалами могут быть погибшие и раненые.

Ранее сообщалось о 37 погибших.

Стихийное бедствие произошло в Турции 30 октября. Землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано на глубине 16,5 км. В результате разрушениям подверглись не только на территории Турции, но и в Греции.