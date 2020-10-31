Землетрус у Туреччині: кількість жертв зросла до 37
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Щонайменше 37 людей загинули, 885 отримали поранення в результаті землетрусу в провінції Ізмір на заході Туреччини. Про це повідомив журналістам президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, який прибув в Ізмір, передає УНН.
"На даний момент відомо про 37 загиблих, травми отримали 885 осіб. З-під завалів врятовано 103 людини з травмами", - підкреслив турецький лідер під час виступу на турецькому телебаченні.
За словами Ердогана, в Ізмір були спрямовані 35 мобільних станцій для надання допомоги постраждалим, 25 з яких вже встановлені.
Раніше повідомлялося про 35 загиблих.
Стихійне лихо сталося в Туреччині 30 жовтня. Землетрус магнітудою 6,6 було зафіксовано на глибині 16,5 км. В результаті руйнувань зазнали не тільки на території Туреччини, але й в Греції.