Землетрясение в Турции: число жертв возросло до 37

"На данный момент известно о 37 погибших, травмы получили 885 человек. Из-под завалов спасены 103 человека с травмами", - подчеркнул турецкий лидер во время выступления на турецком телевидении.

По словам Эрдогана, в Измир были направлены 35 мобильных станций для оказания помощи пострадавшим, 25 из которых уже установлены.

Ранее сообщалось о 35 погибших.

Стихийное бедствие произошло в Турции 30 октября. Землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано на глубине 16,5 км. В результате разрушениям подверглись не только на территории Турции, но и Греции.