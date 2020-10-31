Землетрясение в Турции: число жертв возросло до 37
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. По меньшей мере 37 человек погибли, 885 получили ранения в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции. Об этом сообщил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который прибыл в Измир, передает УНН.
"На данный момент известно о 37 погибших, травмы получили 885 человек. Из-под завалов спасены 103 человека с травмами", - подчеркнул турецкий лидер во время выступления на турецком телевидении.
По словам Эрдогана, в Измир были направлены 35 мобильных станций для оказания помощи пострадавшим, 25 из которых уже установлены.
Ранее сообщалось о 35 погибших.
Стихийное бедствие произошло в Турции 30 октября. Землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано на глубине 16,5 км. В результате разрушениям подверглись не только на территории Турции, но и Греции.