Землетрус у Туреччині: кількість жертв в Ізмірі зросла до 35

"У результаті землетрусу загинули 35 наших громадян", - сказала глава МОЗ.

Раніше повідомлялося про 25 загиблих.

Стихійне лихо сталося в Туреччині 30 жовтня. Землетрус магнітудою 6,6 було зафіксовано на глибині 16,5 км. В результаті руйнувань зазнали не тільки на території Туреччини, але й в Греції.