Землетрус у Туреччині: кількість жертв в Ізмірі зросла до 35
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Не менш 35 людей загинули в результаті землетрусу в провінції Ізмір на заході Туреччини. Про це повідомив в суботу журналістам міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа, передає УНН.
"У результаті землетрусу загинули 35 наших громадян", - сказала глава МОЗ.
Раніше повідомлялося про 25 загиблих.
Стихійне лихо сталося в Туреччині 30 жовтня. Землетрус магнітудою 6,6 було зафіксовано на глибині 16,5 км. В результаті руйнувань зазнали не тільки на території Туреччини, але й в Греції.