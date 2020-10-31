Землетрус у Туреччині: кількість жертв зросла до 25

"У результаті землетрусу загинули 25 людей, поранення отримали 804", - йдеться в повідомленні відомства.

Раніше повідомлялося про 24 загиблих.

В управлінні також повідомили, що поранені є не тільки в Ізмірі, а й в Айдині, Манісі і Баликесірі. Турецькі рятувальники більше 19 годин ведуть роботи з пошуку людей, які можуть залишатися під уламками зруйнованих будинків. Врятовано більше 70 осіб.

Стихійне лихо сталося в Туреччині 30 жовтня. Землетрус магнітудою 6,6 було зафіксовано на глибині 16,5 км. В результаті руйнувань зазнали не тільки на території Туреччини, але й в Греції.