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Землетрус у Туреччині: кількість жертв зросла до 25

Землетрус у Туреччині: кількість жертв зросла до 25

Київ • УНН

 • 72019 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Щонайменше 25 людей загинули в результаті землетрусу в провінції Ізмір на заході Туреччини. Такі дані наводить у суботу Управління з надзвичайних ситуацій Туреччини, передає УНН.

"У результаті землетрусу загинули 25 людей, поранення отримали 804", - йдеться в повідомленні відомства.

Раніше повідомлялося про 24 загиблих.

В управлінні також повідомили, що поранені є не тільки в Ізмірі, а й в Айдині, Манісі і Баликесірі. Турецькі рятувальники більше 19 годин ведуть роботи з пошуку людей, які можуть залишатися під уламками зруйнованих будинків. Врятовано більше 70 осіб.

Стихійне лихо сталося в Туреччині 30 жовтня. Землетрус магнітудою 6,6 було зафіксовано на глибині 16,5 км. В результаті руйнувань зазнали не тільки на території Туреччини, але й в Греції.

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