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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Землетрясение в Турции: число жертв возросло до 25

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КИЕВ. 31 октября. УНН. По меньшей мере 25 человек погибли в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции. Такие данные приводит в субботу Управление по чрезвычайным ситуациям Турции, передает УНН.

"В результате землетрясения погибли 25 человек, ранения получили 804", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось о 24 погибших.

В управлении также сообщили, что раненые есть не только в Измире, но и в Айдыне, Манисе и Балыкесире. Турецкие спасатели более 19 часов ведут работы по поиску людей, которые могут оставаться под обломками разрушенных домов. Спасено более 70 человек.

Стихийное бедствие произошло в Турции 30 октября. Землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано на глубине 16,5 км. В результате разрушениям подверглись не только на территории Турции, но и в Греции.

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