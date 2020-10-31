Землетрясение в Турции: число жертв в Измире возросло до 35
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Не менее 35 человек погибли в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции. Об этом сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает УНН.
"В результате землетрясения погибли 35 наших граждан", - сказала глава Минздрава.
Ранее сообщалось о 25 погибших.
Стихийное бедствие произошло в Турции 30 октября. Землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано на глубине 16,5 км. В результате разрушениям подверглись не только на территории Турции, но и в Греции.