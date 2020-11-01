Количество погибших во время землетрясения на западе Турции возросло до 42

Ранее сообщалось о 39 погибших.
Стихийное бедствие произошло в Турции 30 октября. Землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано на глубине 16,5 км. В результате разрушениям подверглись не только на территории Турции, но и в Греции.
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Количество погибших в результате землетрясения на западе Турции возросло до 42. Об этом сообщает агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийных бедствий республики (AFAD), передает УНН.
“В общей сложности 39 человек погибли, один из них утонул”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате стихийного бедствия ранения получили 896. На лечении находятся 229 человек. В настоящее время в 9 домах Измира продолжаются поисково-спасательные работы.
Ранее сообщалось о 39 погибших.
Стихийное бедствие произошло в Турции 30 октября. Землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано на глубине 16,5 км. В результате разрушениям подверглись не только на территории Турции, но и в Греции.