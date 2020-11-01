Количество погибших во время землетрясения на западе Турции возросло до 42

Ранее сообщалось о 39 погибших.

Стихийное бедствие произошло в Турции 30 октября. Землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано на глубине 16,5 км. В результате разрушениям подверглись не только на территории Турции, но и в Греции.