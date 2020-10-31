МЗС взаємодіятиме з міжнародними партнерами для подолання негативних наслідків рішення КСУ - Кулеба

"На доручення Президента України МЗС ініціює взаємодію з міжнародними партнерами задля подолання негативних наслідків рішення Конституційного Суду та відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні", - написав Кулеба.

Раніше представник президента в КСУ Федір Веніславський заявив, що президентський законопроєкт “Про відновлення довіри до конституційного судочинства” повністю відповідає цінностям, закріпленими в Конституції.

Нагадаємо, у “Слузі народу” заявили, що законопроект Президента України Володимира Зеленського про звільнення суддів КСУ залишається безальтернативним варіантом для виходу з кризи, а ще попередили, що долю суддів та їх рішень може вирішити вулиця.

Як повідомлялося, Європарламент підтримує законопроект Зеленського про звільнення суддів КСУ.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити весь склад Конституційного суду.