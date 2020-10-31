МИД будет взаимодействовать с международными партнерами для преодоления негативных последствий решения КСУ - Кулеба
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Министерство иностранных дел инициирует взаимодействие с международными партнерами для преодоления негативных последствий решения Конституционного Суда. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter, передает УНН.
"По поручению Президента Украины МИД инициирует взаимодействие с международными партнерами для преодоления негативных последствий решения Конституционного Суда и восстановления добродетели конституционного судопроизводства в Украине", - написал Кулеба.
Ранее представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что президентский законопроект "О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству" полностью соответствует ценностям, закрепленным в Конституции.
Напомним, в "Слуге народа" заявили, что законопроект Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении судей КСУ остается безальтернативным вариантом для выхода из кризиса, а еще предупредили, что судьбу судей и их решений может решить улица.
Как сообщалось, Европарламент будет поддерживает законопроект Зеленского об увольнении судей КСУ.
Напомним, Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает освободить весь состав Конституционного суда.