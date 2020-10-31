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Актуальне
Венеціанська комісія та GRECO висловилися щодо вирішення кризи, спровокованої КСУ

Венеціанська комісія та GRECO висловилися щодо вирішення кризи, спровокованої КСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Венеціанська комісія та GRECO висловилися щодо недопустимості порушення Конституції при вирішенні кризи, спровокованої КСУ. Про це повідомила член комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат Єлизавета Ясько у Facebook, передає УНН.

Ясько на своїй сторінці поширила позицію Венеційської комісії та GRECO щодо КС України.

“Декілька хвилин тому Венеціанська комісія та GRECO висловилися щодо недопустимості порушення Конституції при вирішенні кризи, спровокованої КСУ.

Лист з відповідною заявою був направлений на ім’я спікера ВРУ. Укладачі відзначають, що боротьба з корупцією та верховенство права повинні йти пліч-о-пліч. Лише таким чином буде забезпечено сталу довіру до влади”, — написала Ясько.

Також приведемо текст листа, який поширила нардеп.

“Шановний пане спікере. Ми звертаємось до Вас стосовно проекту Закону „Про відновлення довіри громадськості до конституційного судочинства“, яку президент щойно подав до парламенту. Цей проект було підготовлено на фоні рішення № 13-р/2020 від 27 жовтня 2020 року Конституційного Суду стосовно антикорупційної системи України.

Ефективна боротьба з корупцією та повага незалежності судової влади та Верховної Ради має йти рука об руку. Не може бути ефективної боротьби з корупцією без незалежного судочинства та повага верховенства права. Так само не може бути незалежної судової влади та поваги верховенства права, коли поширена корупція.

Зусилля України щодо боротьби з корупцією потрібно продовжувати та активізувати відповідно до Конституції та міжнародних зобов’язань та, зокрема, рекомендації Ради Групи держав Європи проти корупції (GRECO)”, — йдеться у листі.

Крім того, у документі наголошено, що “припинення повноважень суддів є грубим порушенням Конституції... Порушення Конституції, навіть якщо для безперечно поважної причини, не може призвести до культури конституціоналізму та поваги верховенства закону, який проводить боротьба з корупцією”.

“Ми розуміємо, що перед вами дуже серйозний виклик, і ми не недооцінюємо необхідність своєчасних, твердих і рішучих дій.
Проте ми закликаємо вас врахувати несприятливі, глибокі та довгострокові наслідки для вашої країні через можливе поспішне рішення про звільнення конституційних суддів.

Ми закликаємо вас вивчити можливі альтернативні способи забезпечення боротьби проти корупції відповідно до міжнародних стандартів...”, — йдеться у листі.

Крім того, у документі зазначено, що Венеціанська комісія та Ради Європи в цілому готові допомогти Україні у розробці конкретних рішень для вирішення поточної ситуації.

Раніше представник президента в КСУ Федір Веніславський заявив, що президентський законопроєкт “Про відновлення довіри до конституційного судочинства” повністю відповідає цінностям, закріпленими в Конституції.

Нагадаємо, у “Слузі народу” заявили, що законопроект Президента України Володимира Зеленського про звільнення суддів КСУ залишається безальтернативним варіантом для виходу з кризи, а ще попередили, що долю суддів та їх рішень може вирішити вулиця.

Як повідомлялося, Європарламент підтримує законопроект Зеленського про звільнення суддів КСУ.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити весь склад Конституційного суду.

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