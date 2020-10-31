Венецианская комиссия и GRECO высказались по решению кризиса, спровоцированного КСУ

Ясько на своей странице распространила позицию Венецианской комиссии и GRECO по КС Украины.

"Несколько минут назад Венецианская комиссия и GRECO высказались о недопустимости нарушения Конституции при разрешении кризиса, спровоцированного КСУ.

Письмо с соответствующим заявлением было направлено на имя спикера ВРУ. Составители отмечают, что борьба с коррупцией и верховенство права должны идти бок о бок. Только таким образом будет обеспечено постоянное доверие к власти", - написала Ясько.

Также приведем текст письма, который распространила нардеп.

"Уважаемый господин спикер. Мы обращаемся к Вам по проекту Закона "О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству", который президент только подал в парламент. Этот проект был подготовлен на фоне решения № 13-р/2020 от 27 октября 2020 года Конституционного Суда по поводу антикоррупционной системы Украины.

Эффективная борьба с коррупцией и уважение независимости судебной власти и Верховной Рады должна идти рука об руку. Не может быть эффективной борьбы с коррупцией без независимого судопроизводства и уважения верховенства права. Так же не может быть независимой судебной власти и уважения верховенства права, когда распространена коррупция.

Усилия Украины по борьбе с коррупцией нужно продолжать и активизировать в соответствии с Конституцией и международными обязательствами и, в частности, рекомендации Совета Группы государств Европы против коррупции (GRECO)", - говорится в письме.

Кроме того, в документе отмечается, что "прекращение полномочий судей является грубым нарушением Конституции ... Нарушение Конституции, даже если для бесспорно уважительной причины, не может привести к культуре конституционализма и уважения верховенства закона, который проводит борьбу с коррупцией".

"Мы понимаем, что перед вами очень серьезный вызов, и мы не недооцениваем необходимость своевременных, твердых и решительных действий. Однако мы призываем вас учесть неблагоприятные, глубокие и долгосрочные последствия для вашей страны из-за возможного поспешного решения об увольнении конституционных судей.

Мы призываем вас изучить альтернативные способы обеспечения борьбы против коррупции в соответствии с международными стандартами... ", - говорится в письме.

Кроме того, в документе указано, что Венецианская комиссия и Совет Европы в целом готовы помочь Украине в разработке конкретных решений для решения текущей ситуации.

Ранее представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что президентский законопроект "О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству" полностью соответствует ценностям, закрепленным в Конституции.

Напомним, в "Слуге народа" заявили, что законопроект Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении судей КСУ остается безальтернативным вариантом для выхода из кризиса, а еще предупредили, что судьбу судей и их решений может решить улица.

Как сообщалось, Европарламент поддерживает законопроект Зеленского об увольнении судей КСУ.

Напомним, Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает освободить весь состав Конституционного суда.