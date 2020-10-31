Венецианская комиссия и GRECO высказались по решению кризиса, спровоцированного КСУ

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 38012 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 60581 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 111086 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 96487 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 115855 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 93370 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100109 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103217 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101680 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101393 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

4 марта, 08:47 • 82048 просмотра
россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

4 марта, 09:14 • 105234 просмотра
рф атаковала энергетику в одном регионе, потребление электричества снизилось, графиков для населения нет - Укрэнерго

рф атаковала энергетику в одном регионе, потребление электричества снизилось, графиков для населения нет - Укрэнерго

4 марта, 09:25 • 37524 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 63382 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 30104 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 30100 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

13:46 • 111094 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

12:57 • 115862 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 376437 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 327525 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 63400 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 129859 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 207253 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 234111 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 212852 просмотра
Актуальное
Венецианская комиссия и GRECO высказались по решению кризиса, спровоцированного КСУ

Венецианская комиссия и GRECO высказались по решению кризиса, спровоцированного КСУ

Киев  •  УНН

 • 19525 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Венецианская комиссия и GRECO высказались о недопустимости нарушения Конституции при разрешении кризиса, спровоцированного КСУ. Об этом сообщила член комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Елизавета Ясько в Facebook, передает УНН.

Ясько на своей странице распространила позицию Венецианской комиссии и GRECO по КС Украины.

"Несколько минут назад Венецианская комиссия и GRECO высказались о недопустимости нарушения Конституции при разрешении кризиса, спровоцированного КСУ.

Письмо с соответствующим заявлением было направлено на имя спикера ВРУ. Составители отмечают, что борьба с коррупцией и верховенство права должны идти бок о бок. Только таким образом будет обеспечено постоянное доверие к власти", - написала Ясько.

Также приведем текст письма, который распространила нардеп.

"Уважаемый господин спикер. Мы обращаемся к Вам по проекту Закона "О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству", который президент только подал в парламент. Этот проект был подготовлен на фоне решения № 13-р/2020 от 27 октября 2020 года Конституционного Суда по поводу антикоррупционной системы Украины.

Эффективная борьба с коррупцией и уважение независимости судебной власти и Верховной Рады должна идти рука об руку. Не может быть эффективной борьбы с коррупцией без независимого судопроизводства и уважения верховенства права. Так же не может быть независимой судебной власти и уважения верховенства права, когда распространена коррупция.

Усилия Украины по борьбе с коррупцией нужно продолжать и активизировать в соответствии с Конституцией и международными обязательствами и, в частности, рекомендации Совета Группы государств Европы против коррупции (GRECO)", - говорится в письме.

Кроме того, в документе отмечается, что "прекращение полномочий судей является грубым нарушением Конституции ... Нарушение Конституции, даже если для бесспорно уважительной причины, не может привести к культуре конституционализма и уважения верховенства закона, который проводит борьбу с коррупцией".

"Мы понимаем, что перед вами очень серьезный вызов, и мы не недооцениваем необходимость своевременных, твердых и решительных действий. Однако мы призываем вас учесть неблагоприятные, глубокие и долгосрочные последствия для вашей страны из-за возможного поспешного решения об увольнении конституционных судей.

Мы призываем вас изучить альтернативные способы обеспечения борьбы против коррупции в соответствии с международными стандартами... ", - говорится в письме.

Кроме того, в документе указано, что Венецианская комиссия и Совет Европы в целом готовы помочь Украине в разработке конкретных решений для решения текущей ситуации.

Ранее представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что президентский законопроект "О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству" полностью соответствует ценностям, закрепленным в Конституции.

Напомним, в "Слуге народа" заявили, что законопроект Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении судей КСУ остается безальтернативным вариантом для выхода из кризиса, а еще предупредили, что судьбу судей и их решений может решить улица.

Как сообщалось, Европарламент поддерживает законопроект Зеленского об увольнении судей КСУ.

Напомним, Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает освободить весь состав Конституционного суда.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы