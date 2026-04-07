Вражеские атаки и непогода обесточили часть 15 областей, без графиков
Киев • УНН
Из-за атак и шторма без света остались потребители в 15 регионах Украины. Минэнерго не планирует ограничений потребления, но просит об экономии.
Вражеские атаки обесточили часть 8 областей Украины, из-за непогоды перебои со светом в 9 областях, графиков сегодня не прогнозируется, сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.
В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения
Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.
"Из-за непогоды без электроснабжения остаются более 170 населенных пунктов в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Тернопольской, Полтавской и Хмельницкой областях", - указано в сообщении.
Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением.
"Сегодня применение ограничений не прогнозируется", - отметили в Минэнерго.
Потребителей просят, по возможности, экономно использовать электроэнергию в течение всех суток. Это помогает снизить нагрузку на систему.
