Ворожі атаки та негода знеструмили частину 15 областей, без графіків
Київ • УНН
Через атаки та шторм без світла залишилися споживачі у 15 регіонах України. Міненерго не планує обмежень споживання, але просить про ощадливість.
Ворожі атаки знеструмили частину 8 областей України, через негоду перебої зі світлом у 9 областях, графіків сьогодні не прогнозується, повідомили у Міненерго у вівторок, пише УНН.
Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання
Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.
"Через негоду без електропостачання залишаються понад 170 населених пунктів у Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Тернопільській, Полтавській та Хмельницькій областях", - вказано у повідомленні.
Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням.
"Сьогодні застосування обмежень не прогнозується", - зазначили в Міненерго.
Споживачів просять, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію протягом усієї доби. Це допомагає знизити навантаження на систему.
