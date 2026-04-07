Ворожі атаки та негода знеструмили частину 15 областей, без графіків

Ворожі атаки знеструмили частину 8 областей України, через негоду перебої зі світлом у 9 областях, графіків сьогодні не прогнозується, повідомили у Міненерго у вівторок, пише УНН.

Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання - повідомили в Міненерго.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

"Через негоду без електропостачання залишаються понад 170 населених пунктів у Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Тернопільській, Полтавській та Хмельницькій областях", - вказано у повідомленні.

Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням.

"Сьогодні застосування обмежень не прогнозується", - зазначили в Міненерго.

Споживачів просять, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію протягом усієї доби. Це допомагає знизити навантаження на систему.

