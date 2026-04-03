Наша цель – не быть вассалами – Макрон призвал мир объединиться против доминирования США
Киев • УНН
Президент Франции предлагает коалицию средних государств для защиты от гегемонии. Он подчеркивает важность независимости в обороне и энергетике.
Президент Франции Эммануэль Макрон призывает средние державы объединиться и противостоять США и Китаю. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
Макрон подчеркнул это во время своего турне по странам Азии на этой неделе, где он обсуждал вопросы морской безопасности в Ормузском проливе и более тесное сотрудничество с Южной Кореей и Японией.
Наша цель – не быть вассалами двух гегемонистских держав. Мы не хотим зависеть от доминирования, скажем, Китая, или мы не хотим быть слишком уязвимыми к непредсказуемости США
По его словам, европейские страны имеют общую повестку дня с такими государствами, как Япония и Южная Корея, по вопросам международного права, демократии, изменения климата и глобального здравоохранения.
Он также перечислил другие страны со схожими позициями: Австралия, Бразилия, Канада и Индия. Вместе, по его словам, эта коалиция может работать над искусственным интеллектом, космосом, энергетикой, атомной энергетикой, обороной, безопасностью — "чем угодно".
Призывы Макрона появились на фоне того, что президент США Дональд Трамп также возобновил критику НАТО и других союзников, особенно критикуя Францию и Южную Корею за недостаточную помощь в Иране.
Трамп раскритиковал Францию за то, что ее территория не позволяет самолетам США пролетать над ней, назвав страну "ОЧЕНЬ НЕПРИЕМЛЕМОЙ" и добавив в соцсети: "США запомнят!!!". Макрон неоднократно заявлял, что Франция не была консультирована по поводу войны и не является ее участником.
"США — великая страна", — сказал Макрон, но рискует открыть "ящик Пандоры" своим нынешним подходом.
Я не верю, что мы решим ситуацию только бомбардировками или военными операциями.
Французский лидер напомнил об Ираке, Сирии, Афганистане: "Мы никогда не достигаем результата".
Вместо этого Макрон призвал к "механизму разведения сил с Ираном" и предложил миссию сопровождения судов в Ормузском проливе после окончания бомбардировок.
Конфликт на Ближнем Востоке остановил коммерческое судоходство в проливе, через который обычно проходит около пятой части мирового экспорта нефти и сжиженного природного газа.
