Наша цель – не быть вассалами – Макрон призвал мир объединиться против доминирования США

В Одессе после ночной атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок - ОВА
5 апреля, 11:39 • 34717 просмотра
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
5 апреля, 07:54 • 82101 просмотра
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
5 апреля, 05:22 • 93973 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Эксклюзив
4 апреля, 18:00 • 111309 просмотра
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
4 апреля, 15:43 • 95713 просмотра
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
4 апреля, 14:09 • 101316 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
4 апреля, 08:00 • 52006 просмотра
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
4 апреля, 07:30 • 108411 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
4 апреля, 05:27 • 37525 просмотра
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
Украина и Сирия откроют посольства в Киеве и Дамаске - МИД5 апреля, 19:25 • 12087 просмотра
В Новороссийске сообщают об атаке на порт, пожарах и попадании обломков в многоэтажкуVideo5 апреля, 20:36 • 11242 просмотра
российский порт Усть-Луга возобновил перевалку нефти после атак дронов5 апреля, 21:13 • 10057 просмотра
Цены на нефть выросли после нового ультиматума Трампа ИрануPhoto01:20 • 11090 просмотра
За сутки оккупанты потеряли 940 военных и почти 2 тысячи БпЛА - ГенштабPhoto03:51 • 6452 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника5 апреля, 05:22 • 93973 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть4 апреля, 14:09 • 101317 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах4 апреля, 07:30 • 108411 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов4 апреля, 05:00 • 88145 просмотра
История первого звонка с мобильного телефона и эволюция гаджетов3 апреля, 13:02 • 87323 просмотра
Наша цель – не быть вассалами – Макрон призвал мир объединиться против доминирования США

Киев • УНН

 • 4516 просмотра

Президент Франции предлагает коалицию средних государств для защиты от гегемонии. Он подчеркивает важность независимости в обороне и энергетике.

Наша цель – не быть вассалами – Макрон призвал мир объединиться против доминирования США

Президент Франции Эммануэль Макрон призывает средние державы объединиться и противостоять США и Китаю. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Макрон подчеркнул это во время своего турне по странам Азии на этой неделе, где он обсуждал вопросы морской безопасности в Ормузском проливе и более тесное сотрудничество с Южной Кореей и Японией.

Наша цель – не быть вассалами двух гегемонистских держав. Мы не хотим зависеть от доминирования, скажем, Китая, или мы не хотим быть слишком уязвимыми к непредсказуемости США

- сказал он студентам в Сеуле.

По его словам, европейские страны имеют общую повестку дня с такими государствами, как Япония и Южная Корея, по вопросам международного права, демократии, изменения климата и глобального здравоохранения.

Он также перечислил другие страны со схожими позициями: Австралия, Бразилия, Канада и Индия. Вместе, по его словам, эта коалиция может работать над искусственным интеллектом, космосом, энергетикой, атомной энергетикой, обороной, безопасностью — "чем угодно".

"До сих пор оправляется от правой в челюсть": Трамп высмеял Макрона на закрытом обеде. Президент Франции отреагировал02.04.26, 14:59 • 10668 просмотров

Призывы Макрона появились на фоне того, что президент США Дональд Трамп также возобновил критику НАТО и других союзников, особенно критикуя Францию и Южную Корею за недостаточную помощь в Иране.

Трамп раскритиковал Францию за то, что ее территория не позволяет самолетам США пролетать над ней, назвав страну "ОЧЕНЬ НЕПРИЕМЛЕМОЙ" и добавив в соцсети: "США запомнят!!!". Макрон неоднократно заявлял, что Франция не была консультирована по поводу войны и не является ее участником.

"США — великая страна", — сказал Макрон, но рискует открыть "ящик Пандоры" своим нынешним подходом.

Я не верю, что мы решим ситуацию только бомбардировками или военными операциями. 

- подчеркнул он, имея в виду Иран.

Французский лидер напомнил об Ираке, Сирии, Афганистане: "Мы никогда не достигаем результата".

Вместо этого Макрон призвал к "механизму разведения сил с Ираном" и предложил миссию сопровождения судов в Ормузском проливе после окончания бомбардировок.

Конфликт на Ближнем Востоке остановил коммерческое судоходство в проливе, через который обычно проходит около пятой части мирового экспорта нефти и сжиженного природного газа.

Трамп ослабляет НАТО и подрывает доверие в Альянсе - Макрон02.04.26, 17:47 • 3077 просмотров

Ольга Розгон

