Наша цель – не быть вассалами – Макрон призвал мир объединиться против доминирования США

Президент Франции Эммануэль Макрон призывает средние державы объединиться и противостоять США и Китаю. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Макрон подчеркнул это во время своего турне по странам Азии на этой неделе, где он обсуждал вопросы морской безопасности в Ормузском проливе и более тесное сотрудничество с Южной Кореей и Японией.

Наша цель – не быть вассалами двух гегемонистских держав. Мы не хотим зависеть от доминирования, скажем, Китая, или мы не хотим быть слишком уязвимыми к непредсказуемости США - сказал он студентам в Сеуле.

По его словам, европейские страны имеют общую повестку дня с такими государствами, как Япония и Южная Корея, по вопросам международного права, демократии, изменения климата и глобального здравоохранения.

Он также перечислил другие страны со схожими позициями: Австралия, Бразилия, Канада и Индия. Вместе, по его словам, эта коалиция может работать над искусственным интеллектом, космосом, энергетикой, атомной энергетикой, обороной, безопасностью — "чем угодно".

Призывы Макрона появились на фоне того, что президент США Дональд Трамп также возобновил критику НАТО и других союзников, особенно критикуя Францию и Южную Корею за недостаточную помощь в Иране.

Трамп раскритиковал Францию за то, что ее территория не позволяет самолетам США пролетать над ней, назвав страну "ОЧЕНЬ НЕПРИЕМЛЕМОЙ" и добавив в соцсети: "США запомнят!!!". Макрон неоднократно заявлял, что Франция не была консультирована по поводу войны и не является ее участником.

"США — великая страна", — сказал Макрон, но рискует открыть "ящик Пандоры" своим нынешним подходом.

Я не верю, что мы решим ситуацию только бомбардировками или военными операциями. - подчеркнул он, имея в виду Иран.

Французский лидер напомнил об Ираке, Сирии, Афганистане: "Мы никогда не достигаем результата".

Вместо этого Макрон призвал к "механизму разведения сил с Ираном" и предложил миссию сопровождения судов в Ормузском проливе после окончания бомбардировок.

Конфликт на Ближнем Востоке остановил коммерческое судоходство в проливе, через который обычно проходит около пятой части мирового экспорта нефти и сжиженного природного газа.

