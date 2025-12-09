Мирные переговоры, укрепление ПВО и пакет энергетической помощи: о чем Зеленский говорил с Мелони

ukenru
15:34 • 9192 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
15:14 • 12084 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 14887 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 22643 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 43494 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 27901 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 30474 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 40540 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 34250 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 35592 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Львовский городской совет опроверг фейк об игнорировании русскоязычного ребенка в день Святого НиколаяPhoto9 декабря, 08:11 • 21701 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 20829 просмотра
Под видом "курортных проектов": оккупационные власти Херсонщины хотят передать азовское побережье минску9 декабря, 09:24 • 17928 просмотра
Станция метро "Мостицкая" в Киеве получит новое название до открытия: что известно9 декабря, 09:55 • 19841 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto12:00 • 17697 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба15:34 • 9192 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto12:00 • 17828 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев9 декабря, 07:23 • 43494 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 16511 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 60147 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Антониу Кошта
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Франция
Китай
Девять елок и игрушки из Диснейленда на 70 тыс. грн: украинская блогерша рассказала, как будет украшать дом к праздникам16:25 • 428 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 20972 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 26300 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 62946 просмотра
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 62946 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 68527 просмотра
Мирные переговоры, укрепление ПВО и пакет энергетической помощи: о чем Зеленский говорил с Мелони

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони в Риме. Они обсудили оборонную поддержку Украины, усиление ПВО и укрепление энергетической устойчивости, а также дальнейшую финансовую поддержку.

Мирные переговоры, укрепление ПВО и пакет энергетической помощи: о чем Зеленский говорил с Мелони

В Риме Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Говорили о работе украинской переговорной команды, а также об оборонной поддержке Украины, прежде всего об усилении ПВО, и укреплении энергетической устойчивости на фоне постоянных российских ударов по энергообъектам, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Глава государства проинформировал о работе украинской переговорной команды. Для Украины важно сформировать единый европейский голос в поддержку справедливого мира и получить гарантии безопасности, чтобы российская агрессия не повторилась снова.

Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский09.12.25, 17:14 • 12104 просмотра

По данным ОП, Зеленский и Мелони обсудили все аспекты актуального дипломатического формата. Президент отметил, что Италия – среди активных участников поиска действенных идей и определения шагов, и Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку.

Лидеры также говорили об оборонной поддержке Украины, прежде всего об усилении ПВО, и укреплении энергетической устойчивости на фоне постоянных российских ударов по энергообъектам. Глава государства поблагодарил за пакет энергетической помощи, который содержит необходимое оборудование, что поддержит украинские семьи в городах и общинах, находящихся под постоянными российскими обстрелами

- говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский и Мелони уделили внимание дальнейшей финансовой поддержке Украины – потребностям и возможным путям для направления российских замороженных активов на защиту и восстановление нашей страны.

Зеленский обсудил с Папой Римским возвращение украинских детей и пригласил его в Украину09.12.25, 13:31 • 1952 просмотра

Антонина Туманова

