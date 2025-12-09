Мирные переговоры, укрепление ПВО и пакет энергетической помощи: о чем Зеленский говорил с Мелони

В Риме Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Говорили о работе украинской переговорной команды, а также об оборонной поддержке Украины, прежде всего об усилении ПВО, и укреплении энергетической устойчивости на фоне постоянных российских ударов по энергообъектам, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Глава государства проинформировал о работе украинской переговорной команды. Для Украины важно сформировать единый европейский голос в поддержку справедливого мира и получить гарантии безопасности, чтобы российская агрессия не повторилась снова.

Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский

По данным ОП, Зеленский и Мелони обсудили все аспекты актуального дипломатического формата. Президент отметил, что Италия – среди активных участников поиска действенных идей и определения шагов, и Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку.

Лидеры также говорили об оборонной поддержке Украины, прежде всего об усилении ПВО, и укреплении энергетической устойчивости на фоне постоянных российских ударов по энергообъектам. Глава государства поблагодарил за пакет энергетической помощи, который содержит необходимое оборудование, что поддержит украинские семьи в городах и общинах, находящихся под постоянными российскими обстрелами - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский и Мелони уделили внимание дальнейшей финансовой поддержке Украины – потребностям и возможным путям для направления российских замороженных активов на защиту и восстановление нашей страны.

Зеленский обсудил с Папой Римским возвращение украинских детей и пригласил его в Украину